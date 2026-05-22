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Geneva Open Tien und Navone spielen in Genf um den Titel

SDA

22.5.2026 - 18:23

Learner Tien schafft es in seinen ersten Final bei einem Sandturnier
Learner Tien schafft es in seinen ersten Final bei einem Sandturnier
Keystone

Im Final des Geneva Open stehen sich der Amerikaner Learner Tien und der Argentinier Mariano Navone gegenüber. Navone setzt sich gegen Casper Ruud durch, Tien schlägt den Kasachen Alexander Bublik.

Keystone-SDA

22.05.2026, 18:23

22.05.2026, 19:52

Im Final des Geneva Open stehen sich am Samstag der junge Amerikaner Learner Tien und der Argentinier Mariano Navone gegenüber. Navone setzte sich gegen den dreifachen Turniersieger Casper Ruud durch, Tien schlug den Kasachen Alexander Bublik.

Navone (ATP 42), der im letzten Monat in Bukarest seinen ersten ATP-Turniersieg gefeiert hatte, stoppte Ruud mit 7:5, 6:2. Der zweifache French-Open-Finalist aus Norwegen verlor erst zum zweiten Mal im Parc des Eaux-Vives. 2021, 2022 und 2024 hatte er das Turnier gewonnen.

Wie Navone strebt auch sein Finalgegner Tien (ATP 20) den zweiten Turniersieg an. Der 20-jährige Linkshänder gewann im letzten Herbst das Turnier von Metz, bevor er auch bei den ATP-Finals der Next Gen triumphierte. In dieser Saison ist er nun auch auf Sand zu beachten. Unter der Leitung seines Coaches Michael Chang kommt er auf dieser Unterlage immer besser zurecht. Er schlug Alexander Bublik, die Nummer 10 der Welt, wie schon zuletzt beim Achtelfinal-Einzug in Rom in drei Sätzen mit 6:1, 4:6, 7:6 (7:5).

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