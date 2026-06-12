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Sport Timea Bacsinszky im Zentralvorstand von Swiss Tennis

SDA

12.6.2026 - 18:24

Timea Bacsinszky wird bei Swiss Tennis im Vorstand mitreden können
Timea Bacsinszky wird bei Swiss Tennis im Vorstand mitreden können
Keystone

Die frühere Top-10-Spielerin Timea Bacsinszky ist neu Teil des elfköpfigen Zentralvorstands von Swiss Tennis.

Keystone-SDA

12.06.2026, 18:24

Die 37-jährige Lausannerin wurde am Freitag in Bern an der 131. Delegiertenversammlung des Verbandes in die Führungscrew gewählt, wie Swiss Tennis mitteilte.

Neben Bacsinszky, die Sportdirektorin des WTA-Turniers von Montreux ist, wurde auch Maria-Laura Eldahuk, Präsidentin des Regionalverbandes Graubünden, neu in den Zentralvorstand gewählt. Die neun zur Wiederwahl angetretenen Mitglieder bleiben im Amt, unter ihnen der von den Delegierten per Akklamation bestätigte Präsident René Stammbach. Stammbach ist seit 2006 Präsident von Swiss Tennis.

Für das Geschäftsjahr 2025 konnte Swiss Tennis einen Gewinn von 46'114,27 Franken vorweisen.

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