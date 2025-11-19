Titelverteidiger Italien steht im Davis Cup erneut in den Halbfinals.
Der ohne ihre Topspieler Jannik Sinner und Lorenzo Musetti antretende Gastgeber setzte sich am Finalturnier in Bologna im Viertelfinal gegen Österreich 2:0 durch.
Matteo Berrettini (ATP 56) besiegte im ersten Einzel Jurij Rodionov (ATP 177) ebenso in zwei Sätzen, wie im Anschluss Flavio Cobolli (ATP 22) im Duell der beiden Nummern 1 Filip Misolic (ATP 79).
Italiens Halbfinal-Gegner am Freitag ist Belgien. Im anderen Halbfinal stehen sich die Sieger der Viertelfinalpaarungen Spanien gegen Tschechien und Argentinien gegen Deutschland gegenüber.