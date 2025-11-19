  1. Privatkunden
Davis Cup Titelverteidiger Italien folgt Belgien in die Halbfinals

SDA

19.11.2025 - 19:54

Italiens Nummer 2 Matteo Berrettini feiert einen Punktgewinn
Italiens Nummer 2 Matteo Berrettini feiert einen Punktgewinn
Keystone

Titelverteidiger Italien steht im Davis Cup erneut in den Halbfinals.

Keystone-SDA

19.11.2025, 19:54

19.11.2025, 20:03

Der ohne ihre Topspieler Jannik Sinner und Lorenzo Musetti antretende Gastgeber setzte sich am Finalturnier in Bologna im Viertelfinal gegen Österreich 2:0 durch.

Matteo Berrettini (ATP 56) besiegte im ersten Einzel Jurij Rodionov (ATP 177) ebenso in zwei Sätzen, wie im Anschluss Flavio Cobolli (ATP 22) im Duell der beiden Nummern 1 Filip Misolic (ATP 79).

Italiens Halbfinal-Gegner am Freitag ist Belgien. Im anderen Halbfinal stehen sich die Sieger der Viertelfinalpaarungen Spanien gegen Tschechien und Argentinien gegen Deutschland gegenüber.

