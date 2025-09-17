Der Weltranglistenerste Jannick Sinner könnte mit Italien zum dritten Mal in Folge den Davis Cup gewinnen. Bild: Keystone

Titelverteidiger Italien bekommt es zum Auftakt des Davis-Cup-Finalturniers in Bologna mit Österreich zu tun. Das ergibt die Auslosung am Mittwoch.

Keystone-SDA SDA

Spanien, das im Februar in der ersten Qualifikationsrunde die Schweiz 3:1 besiegt hat, trifft auf Tschechien. Die restlichen Viertelfinal-Begegnungen lauten Frankreich gegen Belgien und Argentinien gegen Deutschland.

Die Partien finden zwischen dem 18. und 23. November auf Hartbelag statt. Gespielt werden jeweils zwei Einzel und falls nötig ein Doppel.