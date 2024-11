Jannik Sinner führt Italien mit Siegen im Einzel und im Doppel in die Davis-Cup-Halbfinals Keystone

Titelverteidiger Italien steht im Davis Cup erneut in den Halbfinals.

SDA

Die Mannschaft um den Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner setzte sich am Finalturnier in Malaga im Viertelfinal gegen Argentinien dank Sinners Punkten 2:1 durch.

Sinner, der in der Vorwoche zum ersten Mal an den ATP Finals in Turin triumphiert hat, fertigte im Einzel Sebastian Baez mit 6:2, 6:1 ab und gewann auch das entscheidende Doppel an der Seite von Matteo Berrettini gegen Maximo Gonzalez/Andres Molteni ohne Satzverlust. Zuvor hatte Francisco Cerundolo die Argentinier gegen Lorenzo Musetti in Führung gebracht.

Italiens Gegner im Halbfinal ist am Samstag Australien. Das Team von Captain Lleyton Hewitt mit den Doppel-Olympiasiegern Matthew Ebden/Jordan Thompson eliminierte etwas überraschend die USA mit Ben Shelton und Taylor Fritz mit 2:1 und steht zum dritten Mal in Folge unter den letzten vier. Thanasi Kokkinakis überraschte im Einzel mit einem Dreisatzsieg gegen Shelton nach vier abgewehrten Matchbällen. Das entscheidende Tiebreak ging 16:14 aus.

Den zweiten Halbfinal bestreiten am Freitag Deutschland und die Niederlande.

