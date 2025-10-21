Giovanni Mpetshi Perricard konnten den Coup vom letzten Jahr nicht wiederholen Keystone

Der Titelverteidiger bei den Swiss Indoors in Basel ist bereits in der 1. Runde gescheitert. Der Franzose Giovanni Mpetshi Perricard unterlag dem Brasilianer João Fonseca 6:7 (6:8), 3:6.

Der gut zwei Meter grosse Mpetshi Perricard (ATP 33), der regelmässig mit über 230 km/h serviert, fand beim Return kein Mittel gegen Fonseca. Der 22-Jährige blieb in der gesamten Partie ohne Breakball. Der 19-Jährige Fonseca (ATP 46), der im letzten Jahr die Next Gen ATP Finals für sich entschieden hatte, schaffte den einzigen Servicedurchbruch zu Beginn des zweiten Satzes.

Im Achtelfinal trifft die grosse brasilianische Zukunftshoffnung am Mittwoch auf den Tschechen Jakub Mensik (ATP 19), den Bezwinger des Baslers Henry Bernet.