  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Swiss Indoors Titelverteidiger scheitert in der 1. Runde

SDA

21.10.2025 - 18:08

Giovanni Mpetshi Perricard konnten den Coup vom letzten Jahr nicht wiederholen
Giovanni Mpetshi Perricard konnten den Coup vom letzten Jahr nicht wiederholen
Keystone

Der Titelverteidiger bei den Swiss Indoors in Basel ist bereits in der 1. Runde gescheitert. Der Franzose Giovanni Mpetshi Perricard unterlag dem Brasilianer João Fonseca 6:7 (6:8), 3:6.

Keystone-SDA

21.10.2025, 18:08

Der gut zwei Meter grosse Mpetshi Perricard (ATP 33), der regelmässig mit über 230 km/h serviert, fand beim Return kein Mittel gegen Fonseca. Der 22-Jährige blieb in der gesamten Partie ohne Breakball. Der 19-Jährige Fonseca (ATP 46), der im letzten Jahr die Next Gen ATP Finals für sich entschieden hatte, schaffte den einzigen Servicedurchbruch zu Beginn des zweiten Satzes.

Im Achtelfinal trifft die grosse brasilianische Zukunftshoffnung am Mittwoch auf den Tschechen Jakub Mensik (ATP 19), den Bezwinger des Baslers Henry Bernet.

Meistgelesen

Geheime Regierungs-Truppe treibt Trumps Rachefeldzug voran
Euro fällt zum Franken auf neues Allzeittief
Zuschauerin beleidigt Jauch mit Antwort

Videos aus dem Ressort

Lustrinelli: «Das war die Krönung unseres Thuner Märchens»

Lustrinelli: «Das war die Krönung unseres Thuner Märchens»

14.10.2025

Longo Schönenberger erinnert sich an das Thuner Champions-League-Märchen

Longo Schönenberger erinnert sich an das Thuner Champions-League-Märchen

14.10.2025

Lehmann über Joker-Rolle in der Nati: «Natürlich war ich nicht happy»

Lehmann über Joker-Rolle in der Nati: «Natürlich war ich nicht happy»

21.10.2025

Lustrinelli: «Das war die Krönung unseres Thuner Märchens»

Lustrinelli: «Das war die Krönung unseres Thuner Märchens»

Longo Schönenberger erinnert sich an das Thuner Champions-League-Märchen

Longo Schönenberger erinnert sich an das Thuner Champions-League-Märchen

Lehmann über Joker-Rolle in der Nati: «Natürlich war ich nicht happy»

Lehmann über Joker-Rolle in der Nati: «Natürlich war ich nicht happy»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Shanghai-Sensation spielt in Basel. Vacherot: «Mein Leben ändert sich nicht – ausser im Tennis»

Shanghai-Sensation spielt in BaselVacherot: «Mein Leben ändert sich nicht – ausser im Tennis»

Swiss Indoors. Bertola unterliegt Munar in zwei Sätzen, auch Bernet out

Swiss IndoorsBertola unterliegt Munar in zwei Sätzen, auch Bernet out

WTA Tokio. Golubic gibt Sieg aus der Hand

WTA TokioGolubic gibt Sieg aus der Hand