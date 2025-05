Alexander Zverev hadert Keystone

Alexander Zverev kann seinen letztjährigen Turniersieg in Rom nicht wiederholen. Der als Nummer 2 gesetzte Deutsche scheidet am Masters-1000-Turnier in Italiens Hauptstadt in den Viertelfinals aus.

Keystone-SDA SDA

Zverev verlor gegen den stark aufspielenden Lokalmatador Lorenzo Musetti (ATP 9) nach 2:16 Stunden 6:7 (1:7), 4:6.

Die Niederlage wirkt sich für den 28-jährigen Hamburger auch negativ auf sein Ranking aus. Durch das Verpassen der Halbfinals verliert der Olympiasieger von Tokio Weltranglisten-Position 2 an Carlos Alcaraz. Der Spanier seinerseits steht nach einem Zweisatzsieg gegen den Briten Jack Draper (ATP 5) unter den letzten vier.

