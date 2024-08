Herzchen fürs Publikum nach einem harten Kampf: Coco Gauff Keystone

Die Mitfavoritinnen Coco Gauff und Zheng Qinwen stehen am US Open im Achtelfinal und werden dabei zu Revanchen kommen. Die Fakten des fünften Turniertages am US Open.

SDA

Die Titelverteidigerin Coco Gauff wurde in der 3. Runde erstmals gefordert, bestand aber den Test gegen die als Nummer 27 gesetzte Jelina Switolina. Die Ukrainerin dominierte eineinhalb Sätze lang, konnte ihr Niveau aber nicht halten. Am Ende setzte sich Gauff 3:6, 6:3, 6:3. In einer Neuauflage des Wimbledon-Achtelfinals trifft sie erneut auf ihre amerikanische Landsfrau Emma Navarro (WTA 12), die sie vor zwei Monaten bezwungen hatte.

Revanche für Olympiafinal

Sehr souverän zeigte sich die Olympiasiegerin Zheng Qinwen, die gegen die Deutsche Jule Niemeier (WTA 101) nur drei Games abgab. Auch auf sie wartet nun eine Revanche. Im Achtelfinal trifft die Chinesin wie im gewonnenen Olympiafinal in Paris auf die Kroatin Donna Vekic (WTA 24).

sda