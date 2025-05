Iga Swiatek läuft es derzeit auf der Tour nicht wie gewünscht Keystone

Iga Swiatek scheitert beim WTA-1000-Turnier in Rom als Titelverteidigerin bereits in der 3. Runde. Die Polin unterliegt der Amerikanerin Danielle Collins 1:6, 5:7.

Keystone-SDA SDA

Swiatek, die in Rom 2021, 2022 und 2024 triumphiert hatte, erlebte nach dem Halbfinal-Debakel letzte Woche in Madrid gegen Coco Gauff (1:6, 1:6) einen weiteren Rückschlag auf dem Weg nach Paris, wo sie das Grand-Slam-Turnier von Roland Garros viermal in den letzten fünf Jahren gewonnen hat.

In dieser Saison zeigt sich Swiatek aber noch nicht in bestechender Form. Seit dem letzten French Open wartet sie auf den nächsten Turniersieg. In der Weltrangliste wird sie am Montag in einer Woche vom 2. auf den 4. Platz zurückfallen.