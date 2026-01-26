  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Australian Open Titelverteidigerin Madison Keys ausgeschieden

SDA

26.1.2026 - 06:59

Madison Keys (rechts) scheitert an Jessica Pegula
Madison Keys (rechts) scheitert an Jessica Pegula
Keystone

Titelverteidigerin Madison Keys scheidet beim Australian Open bereits im Achtelfinal aus. In zwei Sätzen verliert sie gegen Jessica Pegula.

Keystone-SDA

26.01.2026, 06:59

26.01.2026, 07:30

Die 30-jährige Keys verlor in Melbourne gegen ihre Landsfrau und Freundin Jessica Pegula mit 3:6, 4:6. Im vergangenen Jahr hatte Keys im Endspiel überraschend gegen Aryna Sabalenka gewonnen und ihren ersten Grand-Slam-Titel gefeiert.

Gegen Pegula leistete sich Keys zu viele Fehler und fand nie ihren Rhythmus. Pegula reichte eine solide Leistung, um beim ersten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison zum vierten Mal das Viertelfinal zu erreichen. Gegen Keys verwandelte die 31-Jährige nach 78 Minuten ihren ersten Matchball.

Nun trifft sie im Viertelfinal erneut auf eine Landsfrau. Amanda Anisimova setzte sich gegen die Chinesin Wang Xinyu durch und erreichte damit erstmals die Viertelfinals des Australian Open.

Meistgelesen

«Man muss dem Geld folgen» – so verdrängt Zürich seine Mieter
Monica Kissling: «Im Februar könnte es überraschende Neuigkeiten geben»
Superstar erhält nach irrer Szene an der Skiflug-WM Sprungverbot

Videos aus dem Ressort

Schiri-Experte Grossen: «Er hat den Ellbogen gefährlich als Werkzeug ausgefahren»

Schiri-Experte Grossen: «Er hat den Ellbogen gefährlich als Werkzeug ausgefahren»

25.01.2026

Zubi über FCB-Sportchef: «Stucki hat Magnin die Beine schon abgesägt»

Zubi über FCB-Sportchef: «Stucki hat Magnin die Beine schon abgesägt»

25.01.2026

Witzig: «Eine Niederlage wirft uns nicht aus der Bahn»

Witzig: «Eine Niederlage wirft uns nicht aus der Bahn»

25.01.2026

Schiri-Experte Grossen: «Er hat den Ellbogen gefährlich als Werkzeug ausgefahren»

Schiri-Experte Grossen: «Er hat den Ellbogen gefährlich als Werkzeug ausgefahren»

Zubi über FCB-Sportchef: «Stucki hat Magnin die Beine schon abgesägt»

Zubi über FCB-Sportchef: «Stucki hat Magnin die Beine schon abgesägt»

Witzig: «Eine Niederlage wirft uns nicht aus der Bahn»

Witzig: «Eine Niederlage wirft uns nicht aus der Bahn»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Australian Open. Alcaraz ohne Satzverlust im Viertelfinal ++ Sabalenka bleibt souverän

Australian OpenAlcaraz ohne Satzverlust im Viertelfinal ++ Sabalenka bleibt souverän

«War nicht nötig». Fast Ballmädchen abgeschossen: Djokovic schrammt an Disqualifikation vorbei

«War nicht nötig»Fast Ballmädchen abgeschossen: Djokovic schrammt an Disqualifikation vorbei

«Ich gehe jetzt ein Bier holen». Wawrinkas feuchtfröhlicher Abschied von den Australian Open

«Ich gehe jetzt ein Bier holen»Wawrinkas feuchtfröhlicher Abschied von den Australian Open