Titelverteidigerin Madison Keys scheidet beim Australian Open bereits im Achtelfinal aus. In zwei Sätzen verliert sie gegen Jessica Pegula.

Die 30-jährige Keys verlor in Melbourne gegen ihre Landsfrau und Freundin Jessica Pegula mit 3:6, 4:6. Im vergangenen Jahr hatte Keys im Endspiel überraschend gegen Aryna Sabalenka gewonnen und ihren ersten Grand-Slam-Titel gefeiert.

Gegen Pegula leistete sich Keys zu viele Fehler und fand nie ihren Rhythmus. Pegula reichte eine solide Leistung, um beim ersten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison zum vierten Mal das Viertelfinal zu erreichen. Gegen Keys verwandelte die 31-Jährige nach 78 Minuten ihren ersten Matchball.

Nun trifft sie im Viertelfinal erneut auf eine Landsfrau. Amanda Anisimova setzte sich gegen die Chinesin Wang Xinyu durch und erreichte damit erstmals die Viertelfinals des Australian Open.