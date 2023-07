Tränen bei Wawrinka: «Ich weiss, es ist dumm, zu weinen, aber ...»

Stan Wawrinka verpasst seinen ersten Turniersieg seit gut sechs Jahren knapp. Nach dem verlorenen Final des ATP-250-Turniers in Umag kommen dem 38-jährigen Westschweizer die Tränen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Stan Wawrinka unterliegt Alexei Popyrin im Final des Turniers in Umag in drei Sätzen und verpasst seinen 16. ATP-Titel.

Mit einem Sieg wäre Wawrinka zum drittältesten ATP-Turniersieger der Historie avanciert.

Nach dem Spiel kommen Wawrinka die Tränen, als es sich beim Publikum für den «unglaublichen Support» bedankt. Mehr anzeigen

Auch mit 38 Jahren gehört Stan Wawrinka längst nicht zum alten Eisen. Das beweist der Waadtländer beim ATP-250-Turnier im kroatischen Umag eindrücklich, als er erstmals seit vier Jahren wieder in einen Final verstösst. Zum ersten Turniersieg seit 2017 reicht es Wawrinka aber knapp nicht, er unterliegt dem Australier Alexei Popyrin mit 7:6, 3:6 und 4:6.

Nach dem Endspiel wird der Romand emotional. Nicht wegen der verlorenen Partie, sondern weil er offensichtlich beeindruckt ist, wie viel Liebe und Unterstützung er noch immer auf der Tour erhält.

Nach der Gratulation an Sieger Popyrin und einer Dankesrede für sein Team und seine Freundin («hoffentlich hole ich nächstes Mal einen grösseren Pokal») bedankt er sich auch bei den Turnier-Organisatoren und wendet sich ans Publikum, ehe ihm die Tränen kommen: «Ich weiss, es ist so dumm, zu weinen, aber ich liebe diesen Sport so sehr und ihr macht es wirklich speziell. Es war eine unglaubliche Woche, vielen Dank für die Unterstützung während der ganzen Woche. Danke, dass ihr gekommen seid und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder.»

Nur zwei Turniersieger waren älter als Wawrinka

Für Wawrinka war es auch eine verpasste Chance. Mit dem ersten Turniersieg seit Mai 2017 in Genf würde sich Wawrinka nach «verlorenen» Jahren aufgrund einer schwerwiegenden Fussverletzung sowie Problemen im Rücken und dem beharrlichen Wiederaufbau trotz fortgeschrittenem Alter in die Annalen des Tennissports eintragen. In Kroatien gelang das zwar noch nicht. Das Turnier lieferte dem dreifachen Grand-Slam-Sieger und ehemaligen Weltranglisten-Dritten aber die Gewissheit, noch dazu imstande zu sein.

In einem höheren Alter als Wawrinka (38 Jahre und 4 Monate) trugen sich bislang einzig der Amerikaner Pancho Gonzales (44 Jahre und 7 Monate 1972 in Kingston) und der Australier Ken Rosewall (43 Jahre 1977 in Tokio) in eine Siegerliste ein. Roger Federer war bei seinem letzten Triumph 2019 in Basel 38 Jahre und 2 Monate alt. Im ATP-Ranking kehrt Wawrinka am Montag nach 21 Monaten in die Top 50 zurück.