Trump wird bei US-Open-Final ausgepfiffen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

US-Präsident legt Turnier lahm Trump wird bei US-Open-Final ausgepfiffen

Sven Ziegler

8.9.2025

Trump wird bei US-Open-Final ausgepfiffen

Trump wird bei US-Open-Final ausgepfiffen

Beim Finale der US Open in New York ist US-Präsident Donald Trump auf der Grossleinwand gezeigt worden – sofort reagierte das Publikum mit Buh-Rufen und Pfiffen.

08.09.2025

Beim Finale der US Open in New York ist US-Präsident Donald Trump auf der Grossleinwand gezeigt worden – sofort reagierte das Publikum mit Buh-Rufen und Pfiffen.

Agence France-Presse

08.09.2025, 09:21

08.09.2025, 09:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Donald Trump wurde beim US-Open-Finale in New York im Stadion mit Buh-Rufen und Pfiffen empfangen.
  • Die Organisatoren baten Medien im Vorfeld, Proteste gegen den Präsidenten nicht zu übertragen.
  • Wegen verschärfter Sicherheitskontrollen begann das Match zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz verspätet.
Mehr anzeigen

Donald Trump hat beim Besuch des US-Open-Finals in New York für laute Proteste gesorgt. Als der US-Präsident am Sonntag während des Spiels zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz auf den Grossbildschirmen eingeblendet wurde, reagierten zahlreiche Zuschauer mit Buh-Rufen und Pfiffen. Vereinzelter Applaus ging in den Protesten unter.

Schon beim Betreten des Stadions in Flushing Meadows war Trump mit einer Mischung aus Applaus und Pfiffen empfangen worden. Laut US-Medien spielten die Veranstalter Musik ein, die viele der Buhrufe übertönte. Zudem sollen sie Fernsehanstalten im Vorfeld gebeten haben, mögliche Proteste gegen Trump in ihren Liveübertragungen nicht zu zeigen.

Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Auftritt des Präsidenten führten ausserdem zu erheblichen Verzögerungen beim Einlass. Viele Zuschauer steckten lange in den verschärften Kontrollen fest, sodass das Finale erst mit über 30 Minuten Verspätung beginnen konnte.

Mehr aus dem Tennis

US-Open-Champion. Alcaraz: «Das war mein bislang bestes Turnier»

US-Open-ChampionAlcaraz: «Das war mein bislang bestes Turnier»

Achtelfinal-Vorstoss an US Open. Leandro Riedi klettert in der Weltrangliste 268 Plätze nach oben

Achtelfinal-Vorstoss an US OpenLeandro Riedi klettert in der Weltrangliste 268 Plätze nach oben

Presse feiert US-Open-Sieger. «Alcaraz ist auf dem besten Weg, der beste Spieler der Geschichte zu werden»

Presse feiert US-Open-Sieger«Alcaraz ist auf dem besten Weg, der beste Spieler der Geschichte zu werden»

Meistgelesen

Vater versteckt Kinder vier Jahre in Wildnis – Polizei erschiesst ihn
Trump droht Chicago mit «Krieg»
4 Helikopter und 50 Spitalautos im Einsatz – 100 Verletzte nach Massensturz
Rennwagen-Phantom macht Autobahn unsicher – jetzt wurde er geschnappt
Schwedische Ski-Hoffnung stürzt im Trainingslager schwer