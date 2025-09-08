Trump wird bei US-Open-Final ausgepfiffen Beim Finale der US Open in New York ist US-Präsident Donald Trump auf der Grossleinwand gezeigt worden – sofort reagierte das Publikum mit Buh-Rufen und Pfiffen. 08.09.2025

Beim Finale der US Open in New York ist US-Präsident Donald Trump auf der Grossleinwand gezeigt worden – sofort reagierte das Publikum mit Buh-Rufen und Pfiffen.

Agence France-Presse Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Donald Trump wurde beim US-Open-Finale in New York im Stadion mit Buh-Rufen und Pfiffen empfangen.

Die Organisatoren baten Medien im Vorfeld, Proteste gegen den Präsidenten nicht zu übertragen.

Wegen verschärfter Sicherheitskontrollen begann das Match zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz verspätet. Mehr anzeigen

Donald Trump hat beim Besuch des US-Open-Finals in New York für laute Proteste gesorgt. Als der US-Präsident am Sonntag während des Spiels zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz auf den Grossbildschirmen eingeblendet wurde, reagierten zahlreiche Zuschauer mit Buh-Rufen und Pfiffen. Vereinzelter Applaus ging in den Protesten unter.

Schon beim Betreten des Stadions in Flushing Meadows war Trump mit einer Mischung aus Applaus und Pfiffen empfangen worden. Laut US-Medien spielten die Veranstalter Musik ein, die viele der Buhrufe übertönte. Zudem sollen sie Fernsehanstalten im Vorfeld gebeten haben, mögliche Proteste gegen Trump in ihren Liveübertragungen nicht zu zeigen.

Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Auftritt des Präsidenten führten ausserdem zu erheblichen Verzögerungen beim Einlass. Viele Zuschauer steckten lange in den verschärften Kontrollen fest, sodass das Finale erst mit über 30 Minuten Verspätung beginnen konnte.