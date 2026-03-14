Linda Noskova wird im Aufgebot Tschechiens gegen die Schweiz sein Keystone

Die tschechische Team muss am Billie Jean King Cup gegen die Schweiz auf ihre Topspielerin Karolina Muchova verzichten. Dafür reist das Team im April mit der formstarken Linda Noskova nach Biel.

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Tschechien kann in der Swiss Tennis Arena nicht auf Karolina Muchova (WTA 13) zählen. Dafür wird Linda Noskova (WTA 14), die beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells bis in den Halbfinal vorstiess, mit von der Partie sein.

Die tschechische Teamchefin Barbora Strycova kann bei der Begegnung, deren Sieger das Ticket für das Finalturnier im September in China löst, zudem auf Marie Bouzkova (WTA 33), Sara Bejlek (WTA 40) und Tereza Valentova (WTA 47) bauen. Die Doppel-Spezialistin Katerina Siniakova wird in Biel hingegen ebenfalls fehlen.

Das Schweizer Kader ist bereits seit über einer Woche bekannt. Captain Heinz Günthardt bietet für das Heimspiel in Biel die St. Gallerin Belinda Bencic (WTA 12), die Zürcherin Viktorija Golubic (WTA 75), die Baslerin Rebeka Masarova (WTA 110) und die Schwyzerin Céline Naef (WTA 228) auf. Für Masarova wird es der erste Einsatz im Schweizer Team sein.