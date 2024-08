Apostolos Tsitsipas, Vater und Coach von Sohn Stefanos Tsitsipas (Archivbild) IMAGO

Nach dem frühen Aus in Montreal gegen Kei Nishikori liegen die Nerven bei Stefanos Tsitsipas blank. Der Grieche macht seinen Vater und Trainer für seine schwache Form verantwortlich und attackiert ihn öffentlich.

Syl Battistuzzi Syl Battistuzzi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Stefanos Tsitsipas tut sich in dieser Saison schwer. In Montreal scheitert der Grieche schon in seinem Startspiel an Kei Nishikori.

Nach der Pleite kritisiert Tsitsipas seinen Vater Apostolos, der gleichzeitig sein Trainer ist: «Ich bin wirklich enttäuscht von ihm.»

Tsitsipas senior geniesst in der Tennis-Szene seit einiger Zeit einen zwielichtigen Ruf. Ob sich Stefanos Tsitsipas nun einen neuen Coach sucht, scheint offen. Mehr anzeigen

Es ist noch nicht die Saison von Stefanos Tsitsipas. Zwar hat der Grieche Anfang April in Monaco das gut besetzte Sand-Turnier gewinnen können, trotzdem hinkt der 25-Jährige seit einiger Zeit den Erwartungen hinterher. Seine aktuelle Saison-Bilanz lautet 35 Siege bei 14 Niederlagen. Für einen Spieler seines Talents definitiv zu wenig.

Bei den olympischen Spielen verpasste er die Gelegenheit, im Viertelfinal den späteren Champion Novak Djokovic aus dem Weg zu räumen und verlor mit 3:6 und 6:7, obwohl er gegen den angeschlagenen Serben im zweiten Satz mit 5:2 führte und mehrere Satzbälle hatte.

In seinem Auftaktspiel in Montreal trifft Tsitsipas am Donnerstag auf Kei Nishikori. Der Japaner war zwar mal die Weltnummer 4, ist mittlerweile dank langwierigen Verletzungen aber auf Position Nummer 576 abgerutscht. Doch der Grieche zeigt eine inferiore Leistung und verliert mit 4:6 und 4:6.

«Der Trainer ist nicht derjenige, der einen Schläger hält»

Nach der herben Pleite kritisiert Stefanos seinen Vater Apostolos gegenüber Journalisten scharf. «Ich brauche und verdiene einen Trainer, der mir zuhört und mein Feedback als Spieler wahrnimmt. Mein Vater war nicht sehr klug oder sehr gut darin, mit solchen Situationen umzugehen, es ist nicht das erste Mal, dass er das getan hat. Ich bin wirklich enttäuscht von ihm.»

Während des Matches geriet Stefanos – mal wieder – mit seinem Vater, der seit seiner Kindheit auch sein Coach ist, aneinander. So habe Stefanos seinen Vater gar aufgefordert, das Stadion zu verlassen, berichtet das «Tennis Magazin». Der Grund für den jüngsten Zoff ist gemäss dem Bericht vor allem seine schwächelnde Vorhand, mit der Stefanos beim Training in Montreal überhaupt nicht zufrieden war, aber dies von seinem Vater offenbar nicht wirklich registriert wurde.

Der Mann aus Athen mit der starken Vorhand jagt noch immer seinem ersten Grand-Slam-Triumph hinterher und ist mittlerweile gar aus den Top Ten herausgefallen (ATP 11). Tsitsipas junior will nun über die Bücher: «Ich weiss im Moment wirklich nicht, ob ich irgendwelche Änderungen in Betracht ziehen würde, aber ich bin wirklich enttäuscht. Das Wichtigste für einen Spieler ist, direktes und gutes Feedback von einem Trainer zu bekommen.»

Der 25-Jährige weiter: «Der Trainer ist nicht derjenige, der einen Schläger hält. Der Spieler ist derjenige, der versucht, einen Spielplan umzusetzen. Es ist eine gemeinschaftliche Arbeit, die man gemeinsam leistet. Es muss gegenseitig sein, damit ich versuchen kann, mein Tennis zu verbessern. Das ist etwas, bei dem ich nicht steckenbleiben möchte.»

Tsitsipas Senior sorgte oft für Diskussionen

Tsitsipas senior geniesst in der Tennis-Szene einen zwielichtigen Ruf. Der 56-Jährige soll seinem Sohnemann und Schützling in der Vergangenheit öfters Instruktionen vermittelt haben, was zumindest früher nicht legal war. Ausserdem sorgt der heissblütige Grieche mit seinen Zwischenrufen immer wieder für Verstimmung bei den Gegnern. Corentin Moutets hämischer Kommentar über Tsitsipas' Vater: «Alle finden, er ist dumm».

Sohn Stefanos zeigt ebenfalls manchmal auf dem Platz, wie sehr es in ihm brodelt. 2020 verletzte er gar seinen Vater leicht am Arm, als er einen Schläger zerlegte. Die beiden verbindet also eine Art Hass-Liebe. Ob sich ihre Beziehung auf und neben dem Court wieder normalisiert, wird man also bald sehen.

Videos aus dem Ressort

Zapped: CCs Kuss-Attacke und Klopps Geständnis Mit Schmunzel-Garantie: Kuriositäten aus der Welt von blue Sport. 08.08.2024