Endstation 2. Runde: Rebeka Masarova scheitert in Rumänien an der Chinesin Wang Xinyu Keystone

Für Belinda Bencic, Viktorija Golubic und Rebeka Masarova endet die Turnierwoche auf der WTA-Tour bereits am Mittwoch.

Keystone-SDA SDA

Rebeka Masarova (WTA 114) schied in Cluj-Napoca in der 2. Runde aus. Die 26-jährige Baslerin, die von 2018 bis 2024 für Spanien spielte, unterlag Wang Xinyu (WTA 33) 4:6, 2:6. Einen Tag nach dem Dreisatz-Sieg gegen die Spanierin Elena-Gabriela Ruse (WTA 72) hatte Masarova der als Nummer 4 gesetzten Chinesin nur wenig entgegenzusetzen. Sie nutzte zwar ihre einzige Breakmöglichkeit des gesamten Spiels im ersten Satz. Da sie ihrerseits jedoch gleich viermal ihr Aufschlagspiel abgab, war sie am Ende chancenlos. Letztmals zwei Runden an einem WTA-Turnier überstand Masarova im Juli 2025.

Die als Nummer 5 gesetzte Viktorija Golubic erwischte in Ostrava einen schwachen Tag. Die als Nummer 5 gesetzte Zürcherin unterlag Katie Boulter. Die Britin, die beim Australian Open an Belinda Bencic gescheitert war und nicht in den Top 100 figuriert, gewann 6:2, 6:2.

Belinda Bencic ihrerseits musste beim WTA-500-Turnier in Abu Dhabi krankheitshalber Forfait geben. Die Schweizerin war bei dem mit 1,2 Millionen Dollar dotierten Turnier als Nummer 1 gesetzt gewesen. Sie wird somit ihren Top-Ten-Status im der Weltrangliste verlieren, da sie die Punkte des letztjährigen Turniergewinns nicht ersetzen kann.