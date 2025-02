Jil Teichmann liefert im letzten halben Jahr wieder viel bessere Ergebnisse ab als vorher Keystone

Jil Teichmann gewinnt in Mumbai ein Challenger-Turnier und verbessert sich im Ranking weiter nach vorne.

Keystone-SDA, sda SDA

Jil Teichmann (WTA 117) kehrt am Montag in der neuen Tennis-Weltrangliste wieder unter die ersten 100 zurück. Die 27-jährige Bielerin gewann das Challenger-Turnier in Mumbai mit einem 6:3, 6:4 im Final gegen Mananchaya Sawangkaew (WTA 121) aus Thailand.

Die Linkshänderin bestätigte ihre aufsteigende Form. Letzte Woche stand sie am WTA-250-Turnier in Singapur in den Viertelfinals. Schon im September des letzten Jahres feierte Teichmann auf der Challenger-Tour einen Turniersieg auf Sand in Ljubljana.

Jil Teichmann belegte vor drei Jahren Platz 21 in der Weltrangliste und hielt sich Ende April 2023 immer noch unter den besten 30. Im letzten halben Jahr verbesserte sich Teichmann im Ranking von ausserhalb der Top 200 wieder unter die Top 100.