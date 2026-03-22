Carlos Alcaraz verliert beim ATP-1000-Turnier in Miami bereits in Runde 3 Keystone

Carlos Alcaraz scheidet beim ATP-1000-Turnier in Miami bereits in der 3. Runde aus. Der Weltranglistenerste aus Spanien verliert gegen den US-Amerikaner Sebastian Korda 3:6, 7:5, 4:6.

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Alcaraz, der im Januar das Australian Open gewonnen hatte, wurde vom Weltranglisten-36. überrascht, gegen den er zuvor nur einmal in fünf Duellen verloren hatte. Trotz der Niederlage bleibt seine Position an der Spitze der Weltrangliste ungefährdet, selbst wenn Verfolger Jannik Sinner das Turnier gewinnen sollte.

Nach Turniersiegen in Melbourne und Doha bleibt Alcaraz damit ohne Titel beim sogenannten «Sunshine Double» in den USA. In der Vorwoche war er beim Turnier in Indian Wells in den Halbfinals am Russen Daniil Medwedew gescheitert.