Alexander Ritschard muss sich in Gstaad in der 1. Runde geschlagen geben Keystone

Der erste Schweizer Spieler am Swiss Open in Gstaad ist ausgeschieden. Der 29-jährige Zürcher Alexander Ritschard (ATP 163) bleibt gegen den Spanier Jaume Munar (ATP 110) mit 3:6, 3:6 chancenlos.

Schon vor einem Jahr hatte Ritschard in Gstaad gegen Munar 3:6, 3:6 verloren. Hoffnungen durfte sich der Schweizer machen, weil sich der Spanier zuletzt auf Formsuche befand und letzte Woche in Braunschweig gegen den Dänen August Holmgren verlor, die Nummer 387 der Welt.

Für Alexander Ritschard endete eine feine Serie. An seiner vierten Teilnahme in einem Hauptfeld eines ATP-Tour-Anlasses scheiterte er erstmals in der Startrunde. In Gstaad gewann er vor einem Jahr gegen den Portugiesen Joao Sousa, ausserdem besiegte er in dieser Saison in Marseille den Spanier Pablo Andujar und in München den Deutschen Jan-Lennard Struff.

Ritschard agierte in Gstaad zu unkonstant. Brillante Phasen wechselten mit schwächeren Momenten munter ab. Im zweiten Satz schaffte Ritschard gegen Munar ein Re-Break (zum 2:3), um sogleich den Aufschlag ein viertes Mal abzugeben.

sda