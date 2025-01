Das US-Team feiert nach den Siegen von Taylor Fritz und Coco Gauff zum zweiten Mal den Gewinn des United Cups Keystone

Die USA gewinnen den United Cup bei der dritten Austragung zum zweiten Mal. Im Final in Sydney bezwingt das US-Team Polen 2:0.

Bereits nach den beiden Einzel-Spielen war das Final-Duell entschieden. Coco Gauff holte am Vormittag gegen Iga Swiatek den ersten Punkt für die USA. Im Duell mit der Weltnummer 2 behielt die in der Weltrangliste um eine Position schlechter klassierte Amerikanerin mit 6:4, 6:4 die Oberhand. Es war erst der dritte Sieg für die 20-Jährige im 14. Vergleich mit Swiatek, der zweite in Folge.

Taylor Fritz (ATP 4) machte gegen Hubert Hurkacz (ATP 16) in einem engen Spiel schliesslich alles klar. Im Tiebreak des Entscheidungssatzes hatte der Amerikaner den längeren Atem und siegte 6:4, 5:7, 7:6 (7:4).

Für die USA war es der zweite Sieg im Mixed-Wettbewerb nach dem Triumph bei der Premiere 2023. Polen hingegen musste sich nach der Niederlage im Vorjahr gegen Deutschland zum zweiten Mal im Final geschlagen geben.