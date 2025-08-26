  1. Privatkunden
US Open Venus Williams enttäuscht nicht, scheidet aber aus

SDA

26.8.2025 - 04:02

Das Feuer ist noch da die Klasse auch: Dennoch reichte es der 45-jährigen Venus Williams gegen Karolina Muchova nicht ganz zum Sieg
Das Feuer ist noch da die Klasse auch: Dennoch reichte es der 45-jährigen Venus Williams gegen Karolina Muchova nicht ganz zum Sieg
Keystone

Venus Williams zeigt am US Open mit 45 Jahren einen tollen Auftritt, verliert aber in drei Sätzen gegen die zweifache Halbfinalistin Karolina Muchova. Die wichtigsten Fakten der Nacht auf Dienstag.

Keystone-SDA

26.08.2025, 04:02

VENUS WILLIAMS ENTTÄUSCHT NICHT. Es hätte für Venus Williams in der Night Session am Montagabend im Arthur Ashe Stadium ein Desaster werden können. Doch die 45-jährige Ikone des Tennis lieferte in ihrem ersten Grand-Slam-Match seit zwei Jahren – und erst vierten in diesem Jahr – eine starke Leistung. Die Siegerin des US Open von 2000 und 2001 (!) startete zwar nervös, lieferte der als Nummer 11 gesetzten Karolina Muchova, Halbfinalistin der letzten beiden Jahre, aber einen grossen Kampf. Erst im dritten Satz konnte sich die Tschechin so richtig absetzen und am Ende nach genau zwei Stunden 6:3, 2:6, 6:1 triumphieren. Nach einigen Operationen, zuletzt im letzten Sommer an der Gebärmutter, und einer Immunerkrankung, zeigte sich die ältere der Williams-Schwestern absolut konkurrenzfähig. Es wird spannend zu sehen sein, ob sie ihr Comeback nun fortführt.

BENCIC GEGEN LI. Mittlerweile kennt auch Belinda Bencic ihre erste Gegnerin in der 2. Runde. Sie trifft am Mittwoch erstmals in ihrer Karriere auf Ann Li (WTA 58). Tipps kann sie sich bei ihrer Teamkollegin Viktorija Golubic einholen. Diese verlor in Wimbledon gegen die schnell, aber unkonstant spielende Amerikanerin.

SWITOLINA FRÜH AUSGESCHIEDEN. Bencic ist im Übrigen die bestklassierte verbliebene Mutter im Feld. Die als Nummer 12 gesetzte Ukrainerin Jelina Switolina, ebenfalls Mutter einer Tochter, scheiterte in der 1. Runde überraschend und klar an der Ungarin Anna Bondar (WTA 97).

Aarau – Stade-Lausanne 3:0

Aarau – Stade-Lausanne 3:0

Challenge League | 5. Runde | Saison 25/26

25.08.2025

Skysurfen über San Francisco

Skysurfen über San Francisco

STORY: Der US-Amerikaner Sean MacCormac ist der erste Mensch, der über die Bay Bridge in San Francisco geskysurft ist. MacCormac sprang kürzlich bei der Höhe von 1676 Metern aus einem Helikopter und begann seinen Flug über die Bay Bridge. Die Reise mit dem Brett unter den Füssen etwa drei Minuten. Ganz besondere Minuten, wie er nach der sicheren Landung auf einer extra im Wasser plazierten Plattform genauer erklärte: Sean MacCormac, Skysurfer: «Skysurfen ist mein Leben. Ich mache Skysurfen seit ich 18 Jahre alt bin und nehme an Wettbewerben teil. Die Bay Bridge war etwas ganz Besonderes, denn mein Mentor und die Person, die mir das Skysurfen beigebracht hat, das, was schliesslich meine Lebensaufgabe wurde, sie lebte hier in der Bay Area.» Über 22.000 Sprünge hat er laut eigenen Angaben bereits absolviert. Und auf diesen hier hatte er sich  extra monatelang vorbereitet, indem er unter anderem an einem Kran ein Kabel spannte, um dort die Trick-Einlage zu üben.  MacCormac ist ein Pionier des Skysurfens und arbeitet zudem als Ausbilder beim US-Militär sowie als Stuntman in Hollywood. 

25.08.2025

