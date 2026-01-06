Venus Williams verliert gegen Magda Linette Keystone

Venus Williams verliert ihr erstes Einzel des neuen Jahres knapp. Die 45-Jährige unterliegt beim Comeback auf der WTA-Tour im neuseeländischen Auckland der Polin Magda Linette mit 4:6, 6:4, 2:6.

Mit den Turnieren in Auckland und Hobart bereitet sich die siebenmalige Grand-Slam-Siegerin Venus Williams auf das Australian Open vor. Das Spiel in Auckland war Williams erstes seit ihrer Erstrundenniederlage beim US Open im vergangenen August.

Für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne vom 18. Januar bis 1. Februar hat Venus Williams von den Veranstaltern eine Wildcard erhalten. Sie wird am Australian Open zum ersten Mal seit fünf Jahren teilnehmen.

Veranstalterangaben zufolge wird die 45-Jährige die älteste Teilnehmerin sein, die jemals im Hauptfeld vertreten war. Gewonnen hat Williams das Australian Open noch nie. 2003 und 2017 verlor sie jeweils im Final gegen ihre Schwester Serena.