US Open Verletzung stoppt Ben Shelton

SDA

30.8.2025 - 07:01

Der amerikanische Hoffnungsträger Ben Shelton muss am US Open aufgeben
Der amerikanische Hoffnungsträger Ben Shelton muss am US Open aufgeben
Keystone

Bitteres Ende für die grosse amerikanische Hoffnung Ben Shelton: Die Weltnummer 6 muss in der 3. Runde aufgeben. Das sind die Fakten der Nacht auf Samstag.

Keystone-SDA

30.08.2025, 07:01

AMERIKANISCHES DRAMA. Ausser dem Sieg von Taylor Fritz gegen Jérôme Kym erleben die US-Männer einen Albtraumtag. Besonders bitter endet er für Ben Shelton. Als Nummer 6 der Welt und mit bereits einem Halbfinal am Australian Open und einem Viertelfinal in diesem Jahr mit grossen Hoffnungen ins Turnier gestiegen, muss der Linkshänder nach vier Sätzen gegen Adrian Mannarino aufgeben. Zu Beginn des Durchgangs hatte er sich an der Schulter des Schlagarms verletzt. Ein weiterer Amerikaner, der als Nummer 17 gesetzte zweifache Halbfinalist Frances Tiafoe, ging in drei Sätzen gegen deutschen Qualifikanten Jan-Lennard Struff (ATP 144) unter.

DJOKOVIC ÜBERFLÜGELT FEDERER. Immer besser ins Turnier findet Novak Djokovic. Der Grand-Slam-Rekordsieger musste gegen den Briten Cameron Norrie (ATP 35) zwar erneut einen Satz abgeben, steigerte sich dann aber zur bisher besten Leistung in dieser Woche. Damit überflügelte der Serbe eine weitere Bestmarke von Roger Federer. Bisher hatten beide 191 Matchsiege bei Grand Slams auf Hartplatz. Djokovic steht zum 68. Mal in einem Grand-Slam-Achtelfinal, das sind gleich viele wie Federer. Nun trifft der 38-Jährige auf den nur drei Jahre jüngeren Struff.

TOWNSEND ENTNERVT ANDREJEWA. Für die bislang grösste Überraschung im Frauenturnier sorgte Taylor Townsend. Die Nummer 1 der Doppel-Weltrangliste, im Einzel nur auf Position 139, entzauberte die fünftgesetzte Russin Mirra Andrejewa mit 7:5, 6:2. Die 18-jährige Andrejewa kam mit dem unkonventionellen Spiel der Linkshänderin überhaupt nicht zurecht und verlor nach einer 5:4-Führung richtiggehend die Nerven.

Meistgelesen

Die jungen Wilden bodigen die Berner Eidgenossen
Deutscher fährt 15 Meter Auto in der Schweiz und landet vor Bundesgericht
US-Gericht: Trumps Zölle sind illegal, bleiben aber vorerst in Kraft

Videos aus dem Ressort

Rapperswil-Jona – Aarau 0:1

Challenge League | 6. Runde | Saison 25/26

29.08.2025

Stade Nyonnais – Bellinzona 3:1

Challenge League | 6. Runde | Saison 25/26

29.08.2025

Wer wird König? «Habe 350 Franken auf Orlik gesetzt»

Wer wird König? «Habe 350 Franken auf Orlik gesetzt»

Mit blue Sport bist du am Eidgenössischen Schwingfest hautnah mit dabei – auf und neben dem Platz. Vor dem Event haben wir die Schwingfans nach ihrer Meinung gefragt: Wer wird König?

29.08.2025

Rapperswil-Jona – Aarau 0:1

Stade Nyonnais – Bellinzona 3:1

Wer wird König? «Habe 350 Franken auf Orlik gesetzt»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

US Open. Kym begeistert die US-Fans trotz knapper Niederlage

US OpenKym begeistert die US-Fans trotz knapper Niederlage

«Ich mache mir keine Sorgen». Alcaraz rauscht nach Oberschenkel-Massage ins Achtelfinale

«Ich mache mir keine Sorgen»Alcaraz rauscht nach Oberschenkel-Massage ins Achtelfinale

Leandro Riedi nervt sich über Zuschauer. Zwei Schweizer Qualifikanten verzücken die US Open

Leandro Riedi nervt sich über ZuschauerZwei Schweizer Qualifikanten verzücken die US Open