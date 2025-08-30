Der amerikanische Hoffnungsträger Ben Shelton muss am US Open aufgeben Keystone

Bitteres Ende für die grosse amerikanische Hoffnung Ben Shelton: Die Weltnummer 6 muss in der 3. Runde aufgeben. Das sind die Fakten der Nacht auf Samstag.

Keystone-SDA SDA

AMERIKANISCHES DRAMA. Ausser dem Sieg von Taylor Fritz gegen Jérôme Kym erleben die US-Männer einen Albtraumtag. Besonders bitter endet er für Ben Shelton. Als Nummer 6 der Welt und mit bereits einem Halbfinal am Australian Open und einem Viertelfinal in diesem Jahr mit grossen Hoffnungen ins Turnier gestiegen, muss der Linkshänder nach vier Sätzen gegen Adrian Mannarino aufgeben. Zu Beginn des Durchgangs hatte er sich an der Schulter des Schlagarms verletzt. Ein weiterer Amerikaner, der als Nummer 17 gesetzte zweifache Halbfinalist Frances Tiafoe, ging in drei Sätzen gegen deutschen Qualifikanten Jan-Lennard Struff (ATP 144) unter.

DJOKOVIC ÜBERFLÜGELT FEDERER. Immer besser ins Turnier findet Novak Djokovic. Der Grand-Slam-Rekordsieger musste gegen den Briten Cameron Norrie (ATP 35) zwar erneut einen Satz abgeben, steigerte sich dann aber zur bisher besten Leistung in dieser Woche. Damit überflügelte der Serbe eine weitere Bestmarke von Roger Federer. Bisher hatten beide 191 Matchsiege bei Grand Slams auf Hartplatz. Djokovic steht zum 68. Mal in einem Grand-Slam-Achtelfinal, das sind gleich viele wie Federer. Nun trifft der 38-Jährige auf den nur drei Jahre jüngeren Struff.

TOWNSEND ENTNERVT ANDREJEWA. Für die bislang grösste Überraschung im Frauenturnier sorgte Taylor Townsend. Die Nummer 1 der Doppel-Weltrangliste, im Einzel nur auf Position 139, entzauberte die fünftgesetzte Russin Mirra Andrejewa mit 7:5, 6:2. Die 18-jährige Andrejewa kam mit dem unkonventionellen Spiel der Linkshänderin überhaupt nicht zurecht und verlor nach einer 5:4-Führung richtiggehend die Nerven.