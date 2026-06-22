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Ex-Wimbledon-Siegerin sanktioniert Verweigerter Dopingtest bringt Vondrousova Vierjahres-Sperre

SDA

22.6.2026 - 16:28

Marketa Vondrousova darf die nächsten Jahre nicht mehr auf der WTA-Tour aufschlagen
Marketa Vondrousova darf die nächsten Jahre nicht mehr auf der WTA-Tour aufschlagen
Keystone

Die ehemalige Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova wird für vier Jahre gesperrt. Die 26-Jährige hatte sich im Dezember 2025 einem Dopingtest verweigert.

Keystone-SDA

22.06.2026, 16:28

22.06.2026, 17:22

Die ehemalige Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova wird für vier Jahre gesperrt. Die 26-Jährige hatte sich im Dezember 2025 einem Dopingtest verweigert.

Wie die Internationale Agentur für Integrität im Tennis (ITIA) ausführte, muss die Sanktion gegen eine Spielerin, die sich einer Kontrolle verweigert, dieselbe sein wie die, die ihr auferlegt worden wäre, wenn sie positiv getestet worden wäre.

Die Sperre gilt bis zum 21. Juni 2030 gilt. Marketa Vondrousova, die ehemalige Nummer 6 der Welt, hatte 2023 das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon gewonnen. Seit Januar spielt sie nicht mehr auf der WTA-Tour. Derzeit steht sie auf Platz 122 der Weltrangliste.

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