Stan Wawrinka schlägt kommende Woche erneut in Gstaad auf

Stan Wawrinka (ATP 95) trifft in Gstaad in der ersten Runde auf den Slowaken Lukas Klein (ATP 128). Der an Nummer 8 gesetzte Waadtländer ist einer von vier Schweizern, die direkt im Hauptfeld stehen.

Neben Wawrinka und Dominic Stricker (ATP 149), deren Teilnahme bereits feststand, dürfen sich auch Leandro Riedi (ATP 137) und Marc-Andrea Hüsler (ATP 229) dank Wildcards auf das Turnier im Berner Oberland freuen. Stricker trifft auf den Niederländer Botic van de Zandschulp (ATP 97), Riedi auf den Franzosen Grégoire Barrère (ATP 130) und Hüsler auf den Serben Hamad Medjedovic (ATP 126).

Angeführt wird das Tableau von den topgesetzten Spielern Stefanos Tsitsipas (ATP 11), Ugo Humbert (ATP 16), Felix Auger-Aliassime (ATP 17) und Tomas Etcheverry (ATP 31). Sie alle haben in der ersten Runde ein Freilos. Bereits bekannt waren die verletzungsbedingten Absagen von Hubert Hurkacz (ATP 7) und Alex de Minaur (ATP 9). Nun haben sich auch Tommy Paul (ATP 13) und Nicolas Jarry (ATP 20) für das ATP-250-Turnier in Gstaad abgemeldet.

