Belinda Bencic vergibt gegen Weltnummer 8 Jasmine Paolini ihre Chancen Keystone

Belinda Bencic (WTA 14) scheidet am WTA-500-Turnier in Ningbo in China aus. Sie unterliegt der Italienerin Jasmine Paolini (WTA 8) nach fast 3:20 Stunden mit 7:5, 5:7, 3:6.

Am Ende war Belinda Bencic am Ende ihrer Kräfte. Beim Stand von 3:4 im dritten Satz beanspruchte sie ein medizinisches Timeout. Sie liess sich den rechten Oberschenkel massieren und spürte den Rücken – was auch niemanden erstaunte.

Am Mittwoch hatte Bencic die ukrainische Qualifikantin Julia Starodubzewa in 3:33 Stunden und im längsten Frauen-Einzel des Jahres auf der WTA-Tour niedergerungen (5:7, 6:4, 7:5). Nach bloss einem Ruhetag kam der zweite Marathon zum falschen Zeitpunkt. Nach fast drei Stunden und 20 Minuten verwertete Jasmine Paolini den ersten Matchball.

Belinda Bencic wird aber ihren Chancen nachtrauern. Sie gewann den ersten Satz und führte im zweiten Durchgang zweimal mit einem Break (2:1 und 5:4). Beim Stand von 5:5 im zweiten Satz vergab sie sechs weitere Möglichkeiten zum Servicedurchbruch. Insgesamt 14 Breakbälle vermochte Bencic nicht zu nutzen.

Damit verpasste die 28-jährige Ostschweizerin eine dritte Halbfinal-Qualifikation in ihrer Comeback-Saison nach der Baby-Pause. Die Halbfinals erreichte Bencic im Frühjahr in Dubai (wo sie das Turnier gewann) und im Juli in Wimbledon.

