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French Open Zverev schlägt Mensik und steht zum vierten Mal in einem Grand-Slam-Final

SDA

5.6.2026 - 17:54

Jubet über einen Punktgewinn: Alexander Zverev.
Jubet über einen Punktgewinn: Alexander Zverev.
Bild: Thibault Camus/AP/dpa

Alexander Zverev bestreitet am Sonntag beim French Open seinen vierten Grand-Slam-Final.

Keystone-SDA

05.06.2026, 17:54

05.06.2026, 18:02

Der 29-jährige Deutsche setzt sich gegen den Tschechen Jakub Mensik mit 7:5, 6:2, 3:6, 6:3 durch und trifft im Final auf Matteo Arnaldi oder Flavio Cobolli.

Der lang ersehnte erste Turniersieg bei einem Major ist für Zverev nochmals etwas näher gerückt. Der Weltranglistendritte aus Hamburg verlor im Duell mit dem jungen Jakub Mensik (ATP 27) nur im dritten Satz zwischenzeitlich den Fokus. Nachdem der Tscheche sich einige Minuten lang am Nacken hatte behandeln lassen, häuften sich plötzlich die Fehler beim Favoriten. Mensik schaffte sein einziges Break und verkürzte in den Sätzen.

Zur Wende fehlte dann aber doch einiges. Der Teenager war nach einigen harten Matches in den letzten Tagen nicht mehr im Vollbesitz seiner Kräfte. Im vierten Satz geriet er rasch vorentscheidend 0:3 in Rückstand. Unter dem Strich zeigte Zverev auf dem Court Philippe-Chatrier eine bemerkenswert abgeklärte Leistung. Von Nervosität, die ihm in der Vergangenheit immer wieder Mal auf grössten Bühnen einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, war nichts zu sehen. Nach drei Stunden schlug er zum Match auf und brachte sein letztes Servicegame problemlos durch.

Der Olympiasieger von Tokio 2021 steht zum vierten Mal nur noch einen Sieg vor dem grossen Triumph und die Ausgangslage ist vor dem Final auch wegen des frühen Ausscheidens von Jannik Sinner und der verletzungsbedingten Absenz von Carlos Alcaraz so vielversprechend wie noch nie. Zum ersten Mal geht er als besser klassierter Spieler in ein Grand-Slam-Endspiel: 2020 verlor er beim US Open nach Zweisatz-Führung gegen den Österreicher Dominic Thiem, 2024 unterlag er beim French Open ebenfalls über die volle Distanz gegen Carlos Alcaraz und 2025 war er beim Australian Open gegen Jannik Sinner chancenlos.

Den Finalgegner von Zverev machen die beiden überraschenden Italiener, Flavio Cobolli (ATP 14) und Matteo Arnaldi (ATP 104), am Freitagabend unter sich aus. Gegen Italiener läuft es dem Deutschen in dieser Saison nicht so gut. 0:6 Siege lautet die Bilanz. Eine dieser Niederlagen kassierte er gegen Cobolli vor sieben Wochen im Halbfinal von München.

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