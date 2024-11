Viktorija Golubic wird am Sonntag in Jiujiang ihr fünften Final auf der WTA Tour bestreiten Keystone

Viktorija Golubic bestreitet am Sonntag ihren 5. Final auf der WTA Tour. Die Zürcherin setzt sich im Halbfinal vom Turnier in Jiujiang gegen die topgesetzte Tschechin Marie Bouzkova 6:1, 6:2 durch.

SDA

Für Viktorija Golubic (WTA 168) war es im fünften Duell mit der in der Weltrangliste um fast 120 Positionen besser klassierten Bouzkova der zweite Sieg. Die beiden waren sich in den letzten zwölf Monaten bereits zwei Mal gegenüber gestanden, sowohl am Billie Jean King Cup im November des vergangenen Jahres wie auch im Januar in Hobart in Australien siegte Bouzkova jeweils locker in zwei Sätzen.

Diesmal drehte Golubic den Spiess um, primär, weil es ihrer Gegnerin nicht gelang, bei eigenem Service regelmässig zu punkten. Die frühere Weltnummer 24 aus Tschechien verlor sämtliche (!) acht Aufschlagspiele, Golubic liess sich nur dreimal breaken.

Im Final vom Sonntag trifft die Schweizerin entweder auf die Deutsche Laura Siegemund (WTA 101) oder die als Nummer 2 gesetzte Slowakin Rebecca Sramkova (WTA 53).

Golubics Finalbilanz fällt mit einem einzigen Turniersieg 2016 in Gstaad bislang ernüchternd aus. Im selben Jahr in Linz wie auch 2021 in Lyon und Monterrey blieb sie im Endspiel jeweils ohne Satzgewinn.

sda