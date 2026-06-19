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WTA Nottingham Viktorija Golubic in Nottingham im Halbfinal

SDA

19.6.2026 - 19:45

Viktorija Golubic punktet auf Rasen in Nottingham für die Weltrangliste
Viktorija Golubic punktet auf Rasen in Nottingham für die Weltrangliste
Keystone

Die 33-jährige Schweizerin Viktorija Golubic steht erstmals seit Anfang November 2025 in den Halbfinals eines WTA-Tour-Turniers. Im Viertelfinal schlägt die Zürcherin die Amerikanerin Ann Li in drei Sätzen.

Keystone-SDA

19.06.2026, 19:45

Zuletzt kam Viktorija Golubic im Spätherbst 2025 an einem WTA-250-Turnier so weit. In Jiujiang (China) erreichte Golubic ebenfalls die Halbfinals, den sie nach Break-Führung im Entscheidungssatz mit 1:6, 6:4, 5:7 gegen die Österreicherin Lilli Tagger verlor.

Die Halbfinalqualifikation auf Rasen in Nottingham ist mehr wert als der Durchmarsch vor acht Monaten in China. Golubic besiegte bislang mit Sofia Kenin eine ehemalige Grand-Slam-Turniersiegerin, und mit der Türkin Zeynep Sönmez und im Viertelfinal mit der als Nummer 5 gesetzten Ann Li (WTA 29) zwei deutlich besser klassierte Gegnerinnen. Gegen Li setzte sich Golubic mit 6:3, 2:6, 6:3 durch. Nach 114 Minuten nützte Golubic gleich den ersten Matchball.

Im Halbfinal vom Samstag trifft Golubic auf die als Nummer 3 gesetzte USA-Spielerin Emma Navarro (WTA 25).

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