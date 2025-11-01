  1. Privatkunden
WTA Jiujiang Final verpasst: Viktorija Golubic kassiert ärgerliche Niederlage

SDA

1.11.2025 - 11:51

Diese Niederlage tut weh: Viktorija Golubic verliert nach vergebenen Matchbällen (Archivaufnahme)
Diese Niederlage tut weh: Viktorija Golubic verliert nach vergebenen Matchbällen (Archivaufnahme)
Keystone

Viktorija Golubic verpasst beim WTA-250-Turnier in Jiujiang den Final. Die als Nummer 2 gesetzte Vorjahressiegerin bringt gegen die 17-jährige Österreicherin Lilli Tagger den Vorsprung nicht ins Ziel.

Keystone-SDA

01.11.2025, 11:51

01.11.2025, 11:57

Viktorija Golubic verpasst beim WTA-250-Turnier in Jiujiang den Final vom Sonntag. Die als Nummer 2 gesetzte Vorjahressiegerin bringt gegen die 17-jährige Österreicherin Lilli Tagger einen klaren Vorsprung nicht ins Ziel.

Beim Stand von 5:3 im dritten Umgang schlug die Schweizerin zum Matchgewinn auf – und kassierte ein Break. Im Game danach hätte sie diese Scharte auswetzen können. Doch bei Aufschlag der Österreicherin konnte Viktorija Golubic drei Matchbälle nicht nutzen.

Von diesem Rückschlag erholte sich die Schweizerin nicht mehr. Die folgenden Games verlor sie zu null. 6:1, 4:6, 7:5 lautete letztlich das Skore zugunsten der Osttirolerin. Im ersten Aufeinandertreffen mit dem Teenager aus dem Nachbarland triumphierte die Jugend, der beinahe doppelt so alten Schweizerin fehlte in der entscheidenden Phase die Routine.

Bereits nach dem ersten Satz hatte der Züricherin eine Lehrstunde gedroht. Doch die Osttirolerin hielt insbesondere beim zweiten Aufschlag das Niveau nicht. Und im Entscheidungssatz agierte die Schweizerin zunächst souverän, ehe die Partie eine zweite Wende erfuhr.

Viktorija Golubic, bei Turnierstart die Nummer 53, wird ihre Position in der Weltrangliste nicht halten, aber in den Top 70 verbleiben. Lilli Tagger, derzeit auf Position 235 rangiert, kann nun mit einem Sieg über die Russin Anna Blinkowa in die Region um Platz 140 vorstossen.

