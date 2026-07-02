Viktorija Golubic verpasst in Wimbledon den Einzug in die 3. Runde. Die Zürcherin unterliegt der Italienerin Jasmine Paolini in zwei Sätzen, einen davon verliert sie im Tiebreak 0:7.

Von der Höchststrafe zum Ende des ersten Satzes erholte sich die Zürcherin nicht mehr. Dreimal hatte Viktorija Golubic einen Break-Rückstand wettgemacht, zwei Satzbälle abgewehrt und sich so in die Kurzentscheidung gerettet – um dann mit 0:7 Punkten unterzugehen.

Dieser Schlag zeigte Nachwirkungen. Im zweiten Umgang kassierte die 33-Jährige, derzeit die Nummer 62 der Weltrangliste, gleich ein Break. Die Schweizerin offenbarte insbesondere beim zweiten Aufschlag Schwächen, bei dem sie über die ganze Partie gesehen in nur 35 Prozent der Fälle den Punkt gewann. Die 6:7 (0:7), 4:6-Niederlage entsprach dem Stärkeverhältnis.

Golubic bleibt somit bei neun Teilnahmen im Hauptfeld von Wimbledon auf zwei Vorstössen in Runde 3 sitzen. 2019 bedeutete dann die Drittrunden-Partie (1/16-Finals) das Aus, 2021 stiess sie bis in den Viertelfinal vor.

Alexander Zverev im Schongang weiter

Der French-Open-Sieger Alexander Zverev ist mit einer überzeugenden Leistung in die dritte Runde eingezogen. Die Nummer 3 der Weltrangliste besiegte den französischen Aussenseiter Valentin Royer in drei Sätzen mit 6:1, 6:3, 7:6 (7:3). Für Zverev war es der 50. Sieg auf Rasen.

Iga Swiatek findet ins Turnier

Die Vorjahressiegerin Iga Swiatek hat die tschechische Finalistin von 2021, Karolina Pliskova (WTA 73), in der 2. Runde deklassiert. Die Weltranglisten-Dritte siegte 6:1, 6:3. Die sechsfache Grand-Slam-Siegerin hat in dieser Saison noch keine Trophäe gewonnen und ihr einziges Vorbereitungsspiel auf Rasen beim WTA-500-Turnier in Bad Homburg verloren.