Viktorija Golubic zieht zum dritten Mal in ihrer Karriere in Paris in Runde 2 ein Keystone

Viktorija Golubic startet erfolgreich ins Turnier von Roland Garros. Die Zürcherin schlägt die aus einer Babypause zurückgekehrte Petra Kvitova 3:6, 6:0 und 6:4.

Keystone-SDA SDA

Vorab ab dem zweiten Satz war der Tschechin anzumerken, dass sie nach ihrer Wettkampfpause noch nicht in Bestform ist. Aber auch Golubic gelang in Paris noch nicht alles nach Wunsch. So musste sie ihrer 35-jährigen Gegnerin, die aktuell auf Position 608 der Weltrangliste geführt wird, doch auch zwei Breaks zugestehen.

Es reichte aber dennoch, um in Paris zum dritten Mal nach 2016 und 2024 die erste Runde zu überstehen. In der zweiten Runde wartet nun entweder die serbische Qualifikantin Nina Stojanovic oder die an Nummer 16 gesetzte Amerikanerin Amanda Anisimova.