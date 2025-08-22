  1. Privatkunden
Halbfinal verpasst Viktorija Golubic scheidet nach Schwerarbeit aus

SDA

22.8.2025 - 06:55

Viktorija Golubic scheitert nach über viereinhalb Stunden Tennis in den Viertelfinals
Viktorija Golubic scheitert nach über viereinhalb Stunden Tennis in den Viertelfinals
Keystone

Viktorija Golubic scheitert beim WTA-250-Turnier in Cleveland, Ohio, in den Viertelfinals. Die Zürcherin verliert gegen die Chinesin Wang Xinyu knapp in drei Sätzen.

Keystone-SDA

22.08.2025, 06:55

22.08.2025, 07:20

Golubic hatte in der Nacht auf Freitag Schwerarbeit zu verrichten. Weil Regen Verzögerungen im Spielplan mit sich brachte, musste sie innert weniger Stunden gleich zweimal antreten – und stand dabei etwas mehr als viereinhalb Stunden auf dem Court. Das am Sonntag beginnende US Open machte das happige Programm nötig.

In der 2. Runde bezwang Golubic die Engländerin Katie Boulter, als Nummer 48 im Ranking 29 Plätze vor ihr klassiert, 7:6 (8:6), 1:6, 6:4 und schaffte damit eine Premiere. Erstmals in dieser Saison und zum ersten Mal seit ihrem Turniersieg im vergangenen November in Jiujiang in China reihte sie bei einer Veranstaltung auf der Tour zwei gewonnene Partien aneinander. Den zweiten Erfolg im dritten Vergleich mit der Britin schaffte Golubic trotz frühem Aufschlagverlust im dritten Satz.

Im ersten Aufeinandertreffen mit Wang Xinyu, in der Weltrangliste als Nummer 37 geführt, hatte Golubic im zweiten und auch im dritten Durchgang die Vorteile vorerst auf ihrer Seite. Die 4:3- beziehungsweise 2:1-Führung nach dem Servicedurchbruch gab sie aber umgehend wieder aus der Hand. Die Entscheidung fiel im letzten Game. Die Chinesin nutzte die erste Möglichkeit bei Aufschlag Golubic resolut.

