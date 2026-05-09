Viktorija Golubic kam in Rom zu ihren ersten zwei Siegen, bevor sie an der Weltranglisten-Siebten Andrejewa scheiterte Keystone

Viktorija Golubic scheidet beim WTA-1000-Turnier in Rom in der 3. Runde aus. Die Zürcherin scheitert in drei Sätzen mit 1:6, 6:4, 0:6 an der russischen Weltranglisten-Siebten Mirra Andrejewa.

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Das Foro Italico hatte Golubic bislang kein Glück gebracht. Erst in diesem Jahr, nachdem sie kurzfristig ins Hauptfeld gerutscht war, feierte die 33-jährige Zürcherin auf der Römer Anlage ihre ersten Siege, gegen die Italienerin Federica Urgesi und die Australierin Maya Joint.

Mirra Andrejewa war am Samstag eine Gegnerin von einem anderen Kaliber. Anfang Monat scheiterte die von Conchita Martinez trainierte 19-Jährige in Madrid erst im Final. Viktorija Golubic hielt aber auch gegen die Top-10-Spielerin zumindest im zweiten Satz gut dagegen. Im Entscheidungssatz war Golubic chancenlos.

Auch die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka scheiterte in der 3. Runde. Die Belarussin verlor gegen die Rumänin Sorana Cirstea (WTA 27) mit 6:2, 3:6, 5:7. Bereits in Madrid war die bis zum Start der Sandsaison in diesem Jahr nur einmal bezwungene Sabalenka gegen die Amerikanerin Haley Baptiste für ihre Verhältnisse früh und überraschend gescheitert.