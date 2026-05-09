  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

WTA Rom Viktorija Golubic scheitert an Mirra Andrejewa

SDA

9.5.2026 - 21:17

Viktorija Golubic kam in Rom zu ihren ersten zwei Siegen, bevor sie an der Weltranglisten-Siebten Andrejewa scheiterte
Viktorija Golubic kam in Rom zu ihren ersten zwei Siegen, bevor sie an der Weltranglisten-Siebten Andrejewa scheiterte
Keystone

Viktorija Golubic scheidet beim WTA-1000-Turnier in Rom in der 3. Runde aus. Die Zürcherin scheitert in drei Sätzen mit 1:6, 6:4, 0:6 an der russischen Weltranglisten-Siebten Mirra Andrejewa.

Keystone-SDA

09.05.2026, 21:17

Das Foro Italico hatte Golubic bislang kein Glück gebracht. Erst in diesem Jahr, nachdem sie kurzfristig ins Hauptfeld gerutscht war, feierte die 33-jährige Zürcherin auf der Römer Anlage ihre ersten Siege, gegen die Italienerin Federica Urgesi und die Australierin Maya Joint.

Mirra Andrejewa war am Samstag eine Gegnerin von einem anderen Kaliber. Anfang Monat scheiterte die von Conchita Martinez trainierte 19-Jährige in Madrid erst im Final. Viktorija Golubic hielt aber auch gegen die Top-10-Spielerin zumindest im zweiten Satz gut dagegen. Im Entscheidungssatz war Golubic chancenlos.

Auch die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka scheiterte in der 3. Runde. Die Belarussin verlor gegen die Rumänin Sorana Cirstea (WTA 27) mit 6:2, 3:6, 5:7. Bereits in Madrid war die bis zum Start der Sandsaison in diesem Jahr nur einmal bezwungene Sabalenka gegen die Amerikanerin Haley Baptiste für ihre Verhältnisse früh und überraschend gescheitert.

Meistgelesen

US-Blockade setzt der iranischen Ölindustrie schwer zu
Iran droht mit Schliessung der Strasse von Hormus «für immer» +++ Iran erklärt Gefechte in Strasse von Hormus für beendet
Weltmeister Marc Marquez stürzt fürchterlich

Videos aus dem Ressort

Atlético Madrid – Celta 0:1

Atlético Madrid – Celta 0:1

LALIGA | 35. Runde | Saison 25/26

09.05.2026

Zuffi: «Es ist unglaublich, dass wir immer noch leben»

Zuffi: «Es ist unglaublich, dass wir immer noch leben»

09.05.2026

Winti-Coach Rahmen: «Es ist noch einmal alles drin für uns»

Winti-Coach Rahmen: «Es ist noch einmal alles drin für uns»

09.05.2026

Atlético Madrid – Celta 0:1

Atlético Madrid – Celta 0:1

Zuffi: «Es ist unglaublich, dass wir immer noch leben»

Zuffi: «Es ist unglaublich, dass wir immer noch leben»

Winti-Coach Rahmen: «Es ist noch einmal alles drin für uns»

Winti-Coach Rahmen: «Es ist noch einmal alles drin für uns»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Genf-Premiere. Stefanos Tsitsipas erhält eine Wildcard für das Geneva Open

Genf-PremiereStefanos Tsitsipas erhält eine Wildcard für das Geneva Open

Nach grossem Kampf. Waltert verpasst in Rom Prestigesieg

Nach grossem KampfWaltert verpasst in Rom Prestigesieg

Comeback missglückt. Novak Djokovic scheitert in Rom gleich zum Auftakt

Comeback missglücktNovak Djokovic scheitert in Rom gleich zum Auftakt