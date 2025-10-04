  1. Privatkunden
WTA-Challenger Suzhou Viktorija Golubic spielt in China um den ersten Turniersieg der Saison

SDA

4.10.2025 - 12:10

Viktorija Golubic schafft in Suzhou den Finaleinzug. (Archivbild)
Viktorija Golubic schafft in Suzhou den Finaleinzug. (Archivbild)
Keystone

Viktorija Golubic sammelt am Challenger-Turnier im chinesischen Suzhou wertvolle WTA-Punkte. Ein Sieg trennt sie noch vom ersten Turniersieg der Saison.

Keystone-SDA

04.10.2025, 12:10

04.10.2025, 12:27

Die 32-jährige Zürcherin (WTA 70) schaffte am Samstag mit einem 6:3, 6:3-Erfolg gegen die sechs Jahre ältere Deutsche Tatjana Maria (WTA 44) den Einzug in den Final.

Damit trennt Golubic noch ein Sieg vom ersten Titel des Jahres. Ihre Gegnerin am Sonntag ist die Amerikanerin Katie Volynets (WTA 107). Bereits jetzt steht fest, dass Golubic in der Weltrangliste nach 15 Monaten wieder zu den 65 besten Spielerinnen gehören wird.

