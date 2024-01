Viktorija Golubic hat sich in Hobart für das Hauptfeld des WTA-250-Turniers qualifiziert Keystone

Viktorija Golubic (WTA 85) übersteht die Qualifikation für das WTA-250-Turnier in Hobart. Am Sonntag bezwingt sie in der letzten Runde die Chinesin Zhuoxuan Bai (WTA 90) 6:1, 6:4.

In zwei Qualifikations-Matches gab Golubic nur sechs Games ab.

In der ersten Runde des Haupttableaus trifft sie nun auf die als Nummer 5 gesetzte Marie Bouzkova (WTA 23). Zwei der bisherigen drei Duelle mit der Tschechin verlor die 31-jährige Zürcherin, das letzte während des Finalturniers des Billie Jean King Cup im November.

Golubic ist nach dem Verzicht von Belinda Bencic die einzige Schweizerin, die direkt ins Hauptfeld des Australian Open (14. bis 28. Januar) aufgenommen wurde.

sda