Viktorija Golubic holt sich im französischen Rennen auf Stufe Challenger den dritten Turniersieg Keystone

Viktorija Golubic (WTA 105) gewinnt zum dritten Mal ein Turnier auf Stufe Challenger. Die Zürcherin setzt sich im Final in Rouen gegen Erika Andrejewa 6:4, 6:1 durch.

Golubic benötigte für den Sieg gegen die 19-jährige Russin, die in der Weltrangliste an 166. Position liegt, 80 Minuten. Im Vorjahr war die 30-Jährige im Endspiel in Rouen noch an der Belgierin Maryna Zanevska gescheitert.

Durch den Triumph in Frankreich verbessert sich Golubic im Ranking in die Top 90.

voe, sda