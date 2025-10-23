Nicht in der Form des letzten Jahres: Ben Shelton Keystone

Der als Nummer 2 gesetzte Vorjahresfinalist Ben Shelton scheitert an den Swiss Indoors in Basel bereits im Achtelfinal. Der Amerikaner unterliegt dem Spanier Jaume Munar 3:6, 4:6.

Keystone-SDA SDA

Ben Shelton konnte in der Basler St. Jakobshalle seine fehlende Spielpraxis nach einer am US Open erlittenen Schulterverletzung nicht kaschieren. In der 1. Runde hatte er gegen Kamil Majchrzak noch zwei Matchbälle abgewehrt, gegen den unspektakulären, aber grundsoliden Jaume Munar (ATP 42) war die Weltnummer 6 aber praktisch chancenlos.

Je ein Aufschlagverlust Sheltons – zum 2:4 im ersten und zu 3:4 im zweiten Satz – waren entscheidend, da er selber nur zu einer Breakchance kam. Nach nur 1:18 Stunden nutzte Munar seinen zweiten Matchball mit einem Ass.