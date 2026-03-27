Vorjahressiegerin Aryna Sabalenka steht in Miami erneut im Final Keystone

Aryna Sabalenka steht beim WTA-1000-Turnier in Miami erneut im Final, in dem sie auf Coco Gauff trifft. Die Vorjahressiegerin bezwingt im Halbfinal Jelena Rybakina 6:4, 6:3.

Keystone-SDA SDA

Es war bereits das dritte Duell innert zwei Monaten zwischen der Belarussin und der gebürtigen Russin, die seit acht Jahren für Kasachstan antritt. Rybakina, die Nummer 2 im Ranking, hatte Sabalenka im Final des Australian Open bezwungen, die Weltranglisten-Erste revanchierte sich vor zwei Wochen im Final des WTA-1000-Turniers in Indian Wells, Kalifornien, ein erstes Mal für ihre bisher einzige Niederlage in der laufenden Saison.

Der Halbfinal-Sieg in Miami war für Sabalenka ein kleines Jubiläum. Beim 17. Aufeinandertreffen mit Rybakina kam sie zum zehnten Sieg. Ausgeglichen ist Sabalenkas Bilanz gegen ihre Kontrahentin im Final. Von den bisherigen zwölf Partien haben sie und Gauff, die Nummer 4 der Welt, je sechs für sich entschieden.