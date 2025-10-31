  1. Privatkunden
WTA Jiujiang Vorjahressiegerin Golubic in Jiujiang erneut im Halbfinal

SDA

31.10.2025 - 08:16

Viktorija Golubic steht in Jiujiang erneut im Halbfinal
Viktorija Golubic steht in Jiujiang erneut im Halbfinal
Keystone

Viktorija Golubic setzt ihren Siegeszug am WTA-250-Turnier in Jiujiang fort. Die als Nummer 2 gesetzte Vorjahressiegerin steht nach einem 7:5, 6:2 gegen die Kasachin Julia Putinzewa im Halbfinal.

Keystone-SDA

31.10.2025, 08:16

Dabei war die Schweizerin im Südosten Chinas denkbar schlecht ins Match gestartet: Sie lag zunächst 0:4 und dann 1:5 zurück. Doch Golubic drehte das Spiel und gewann 12 der letzten 14 Games, was zum dritten Sieg im vierten Duell mit der Weltnummer 75 aus Kasachstan führte.

Über ihre nächste Gegnerin weiss Golubic vermutlich noch wenig. Im Halbfinal trifft sie auf die überraschende Teenagerin Lilli Tagger. Es wird das erste Aufeinandertreffen der Zürcherin mit der erst 17-jährigen Österreicherin sein, die sich diese Woche im Ranking von Platz 235 um mindestens 65 Positionen verbessern wird.

Die 33-jährige Golubic, die in Jiujiang bereits acht Siege in Folge verbuchen kann, ist hingegen sicher, ab Montag mindestens Platz 67 der Weltrangliste zu belegen. Für sie geht es diese Woche um viel: Mit 250 zu verteidigenden Punkten muss sie ihren Titel erfolgreich verteidigen, um keine Positionen im Ranking zu verlieren.

