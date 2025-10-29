Vor einem Jahr feierte Viktorija Golubic in Jiujiang ihren zweiten Turniersieg auf der WTA Tour Keystone

Viktorija Golubic erreicht am WTA-250-Turnier in Jiujiang nur mit Mühe die Viertelfinals. Gegen die junge Russin Jelena Pridankina (WTA 205) muss die als Nummer 2 gesetzte Schweizerin über drei Sätze.

Keystone-SDA SDA

Golubic bekundete am Tag nach ihrem Zweisatzsieg zum Auftakt grosse Mühe bei eigenem Aufschlag. Den Startsatz gewann die Zürcherin zwar in nur 37 Minuten glatt 6:0, musste dabei aber acht Breakbälle abwehren.

Im ähnlichen Stil ging es weiter, mit dem Unterschied, dass ihre dreizehn Jahre jüngere und im Ranking als Nummer 205 um über 150 Positionen schlechter klassierte Gegnerin, die als Lucky Loser ins Hauptfeld gerückt war, ihre Chancen besser nutzen konnte. Im Entscheidungssatz geriet Golubic nach einem 3:1-Vorsprung 3:5 ins Hintertreffen, ehe sie den Match nochmals drehte und nach 2:42 Stunden den 6:0, 4:6, 7:5-Sieg perfekt machte.

Damit hält Golubics guter Lauf in Jiujiang an. Vor einem Jahr hatte sie im Südosten Chinas ihren zweiten Turniersieg auf der WTA Tour nach Gstaad 2016 errungen.

Bei ihrem dritten Viertelfinal in dieser Saison – nach Cleveland im August und Osaka vor zwei Wochen – trifft Golubic entweder auf die als Nummer 5 gesetzte Kasachin Julia Putinzewa (WTA 75) oder auf die Chinesin Zheng Wushuang (WTA 309). Gegen Putinzewa hat die Schweizerin zwei der bisherigen drei Duelle gewonnen; gegen Zheng noch nie gespielt.