Nach einem wenig inspirierten Auftritt in Wimbledon kehrt Simona Waltert (WTA 90) auf Sand in die Erfolgsspur zurück.

Starkes Turnier in Schweden: Simona Waltert wurde in Bastad erst im Final gestoppt

Beim Challenger-Turnier im schwedischen Bastad verliert die Bündnerin erst im Final gegen Paula Badosa (WTA 125) 5:7, 5:7. Die Spanierin war einst die Nummer 2 der Weltrangliste.

Waltert verbessert sich im Ranking um rund zehn Plätze und könnte erstmals in die Top 80 vorstossen.