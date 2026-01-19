  1. Privatkunden
Australian Open Waltert gegen Anisimova chancenlos

SDA

19.1.2026 - 06:03

An einer übermächtigen Gegnerin gescheitert: Simona Waltert
An einer übermächtigen Gegnerin gescheitert: Simona Waltert
Keystone

Die Schweizer Tennisspielerin Simona Waltert WTA 87)) bleibt in der 1. Runde des Australian Open chancenlos. Die Bündnerin unterliegt der Weltnummer 4 Amanda Anisimova 3:6, 2:6.

Keystone-SDA

19.01.2026, 06:03

19.01.2026, 06:15

Nachdem sie sich je einmal für das French Open und Wimbledon qualifiziert hatte, stand Simona Waltert in Melbourne erstmals direkt im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers. Dort hatte sie kein Losglück. Anisimova war eine Nummer zu gross und geriet in genau einer Stunde nie in Bedrängnis.

Auf dem zweitgrössten Platz des Melbourne Park startete Waltert nervös und musste gleich ein Break hinnehmen, konnte die Partie aber zum 2:2 noch einmal ausgleichen. Einen zweiten Aufschlagverlust konnte sie allerdings nicht mehr wettmachen.

Generell bekundete Waltert grosse Mühe mit Anisimovas starkem Aufschlag. Die genutzte Breakchance früh im ersten Satz blieb ihre einzige. Im zweiten Durchgang geriet sie erneut vom ersten Game an ins Hintertreffen, ein zweites Break der letztjährigen Finalistin in Wimbledon und am US Open zum 1:4 war mehr als eine Vorentscheidung.

