Simona Waltert gerät gegen Clara Tauson zu oft in die Defensive Keystone

Für Simona Waltert ist die Hürde Clara Tauson (WTA 16) am WTA-500-Turnier in Abu Dhabi zu hoch. Die 25-jährige Bündnerin (WTA 94) unterliegt der als Nummer 3 gesetzten Dänin in der 2. Runde 3:6, 1:6.

Keystone-SDA SDA

Tauson verwandelte nach 69 Minuten ihren ersten Matchball. Davor war Waltert zwar mit einem Break in die Partie gestartet, mit dem eigenen Aufschlag gelang es ihr aber zu selten, das Spieldiktat zu übernehmen. Mit dem ersten Service gewann sie nur 44 Prozent der Punkte (14 von 32), mit dem zweiten 17 Prozent (2 von 12).

Im Vergleich zu Tauson, die in der 1. Runde ein Freilos hatte, musste Waltert bis zum Aufeinandertreffen schon einiges an Energie aufwenden. Nachdem sie die Qualifikation ohne Satzverlust überstanden hatte, rang sie am Montag im Hauptfeld die für Australien spielende Daria Kassatkina in 2:44 Stunden in drei Sätzen nieder.

Trotz der deutlichen Niederlage gegen Tauson kann Waltert den Abstecher in die Vereinigten Arabischen Emirate als Erfolg verbuchen. Die gesammelten Punkte könnten die aktuelle Weltnummer 94 im Ranking zum ersten Mal in die Top 80 führen. Ihre bislang beste Rangierung war Platz 86.