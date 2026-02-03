  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

WTA Abu Dhabi Waltert gegen Top-20-Spielerin Tauson chancenlos

SDA

3.2.2026 - 18:41

Simona Waltert gerät gegen Clara Tauson zu oft in die Defensive
Simona Waltert gerät gegen Clara Tauson zu oft in die Defensive
Keystone

Für Simona Waltert ist die Hürde Clara Tauson (WTA 16) am WTA-500-Turnier in Abu Dhabi zu hoch. Die 25-jährige Bündnerin (WTA 94) unterliegt der als Nummer 3 gesetzten Dänin in der 2. Runde 3:6, 1:6.

Keystone-SDA

03.02.2026, 18:41

Tauson verwandelte nach 69 Minuten ihren ersten Matchball. Davor war Waltert zwar mit einem Break in die Partie gestartet, mit dem eigenen Aufschlag gelang es ihr aber zu selten, das Spieldiktat zu übernehmen. Mit dem ersten Service gewann sie nur 44 Prozent der Punkte (14 von 32), mit dem zweiten 17 Prozent (2 von 12).

Im Vergleich zu Tauson, die in der 1. Runde ein Freilos hatte, musste Waltert bis zum Aufeinandertreffen schon einiges an Energie aufwenden. Nachdem sie die Qualifikation ohne Satzverlust überstanden hatte, rang sie am Montag im Hauptfeld die für Australien spielende Daria Kassatkina in 2:44 Stunden in drei Sätzen nieder.

Trotz der deutlichen Niederlage gegen Tauson kann Waltert den Abstecher in die Vereinigten Arabischen Emirate als Erfolg verbuchen. Die gesammelten Punkte könnten die aktuelle Weltnummer 94 im Ranking zum ersten Mal in die Top 80 führen. Ihre bislang beste Rangierung war Platz 86.

Meistgelesen

Bub wird aus Bus geworfen und muss bei Schnee heimlaufen
Trump will jetzt in bestimmten Bundesstaaten die Wahlen «nationalisieren»
Mette-Marit stand Epstein näher als gedacht – und sie ist nicht die Einzige

Videos aus dem Ressort

Lindsey Vonn: «Ich werde es versuchen»

Lindsey Vonn: «Ich werde es versuchen»

Lindsey Vonn hat sich bei ihrem Sturz in Crans-Montana das Kreuzband gerissen und Knochenprellungen erlitten. Den Olympia-Traum gibt sie deshalb aber noch nicht auf.

03.02.2026

Legenden für die Ewigkeit – mit Marie-Theres Nadig

Legenden für die Ewigkeit – mit Marie-Theres Nadig

Marie-Theres Nadig wird mit 17 Jahren über Nacht in Sapporo zu «Gold-Maite» und zum ersten weiblichen Skistar der Schweiz. Ein intimes Gespräch über plötzliche Berühmtheit und den Mut, für sich selbst einzustehen - und Adolf Ogi die Stirn zu bieten.

30.01.2026

Legenden für die Ewigkeit – mit Beat Hefti

Legenden für die Ewigkeit – mit Beat Hefti

Der letzte Schweizer Bob-Star ist heute Bademeister. Olympia-Sieger Beat Hefti redet ungewohnt offen über Doping im Bobsport, sein angespanntes Verhältnis zum Verband und sein langes Warten auf die Goldmedaille.

30.01.2026

Lindsey Vonn: «Ich werde es versuchen»

Lindsey Vonn: «Ich werde es versuchen»

Legenden für die Ewigkeit – mit Marie-Theres Nadig

Legenden für die Ewigkeit – mit Marie-Theres Nadig

Legenden für die Ewigkeit – mit Beat Hefti

Legenden für die Ewigkeit – mit Beat Hefti

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

WTA Cluj-Napoca. Masarova behauptet sich in drei Sätzen

WTA Cluj-NapocaMasarova behauptet sich in drei Sätzen

WTA Ostrava. Golubic in Ostrava ohne Probleme weiter

WTA OstravaGolubic in Ostrava ohne Probleme weiter

Ein letztes Mal. Stan Wawrinka schlägt in Gstaad auf

Ein letztes MalStan Wawrinka schlägt in Gstaad auf