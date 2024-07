Simona Waltert feiert beim WTA-Turnier in Iasi einen Starterfolg (Archivbild) Keystone

Simona Waltert (WTA 248) feiert in Iasi den ersten Sieg im Hauptfeld eines WTA-Turniers seit über einem Jahr. Die 23-jährige Bündnerin gewinnt gegen die Russin Jekaterina Makarowa (WTA 183) 6:2, 6:2.

SDA

Waltert überzeugte vor allem im ersten Satz mit ihrem Aufschlag und gab in vier Games nur einen Punkt ab. Im zweiten Durchgang gewann die Schweizerin, die sich über die Qualifikation einen Platz im Turnier gesichert hatte, nach einem 0:2-Rückstand sechs Games in Folge. Gegen die Russin hatte sich Waltert bereits im April an einem ITF-Turnier klar durchgesetzt.

Auf Stufe WTA war es für Waltert der erste Erfolg seit ihrem Erstrundensieg am French Open im vergangenen Jahr. In der nächsten Runde des WTA-250-Turuniers in Rumänien trifft sie auf die 30-jährige Französin Chloé Paquet (WTA 115).

sda