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WTA-1000-Turnier in Madrid Simona Waltert mit Premierensieg auf 1000er-Stufe

SDA

22.4.2026 - 19:20

Simona Waltert beweist in Madrid einen guten Lauf
Simona Waltert beweist in Madrid einen guten Lauf
Keystone

Nach überstandener Qualifikation meistert Simona Waltert am WTA-1000-Turnier in Madrid auch die erste Hürde im Hauptfeld erfolgreich. Die Bündnern besiegt die Ukrainerin Alexandra Olijnykowa 7:5, 6:0.

Keystone-SDA

22.04.2026, 19:20

22.04.2026, 19:45

Für Waltert ist es erst der zweite Sieg auf der WTA-Tour in diesem Jahr. An einem Turnier der 1000er-Kategorie hatte die 25-Jährige zuvor noch nie ein Spiel gewonnen.

Mit dem Zweisatzsieg gegen die im Ranking um 27 Positionen besser klassierte Olijnykowa sicherte sich die Weltnummer 97 aus der Schweiz in der 2. Runde ein Duell mit der Lettin Jelena Ostapenko. Die French-Open-Siegerin von 2017 belegt aktuell Rang 40 der Weltrangliste.

Am Sandplatzturnier in der spanischen Hauptstadt ist mit Belinda Bencic (WTA 12) noch eine zweite Schweizerin vertraten. Die Ostschweizerin greift nach einem Freilos in der Startrunde am Donnerstag gegen die Kroatin Petra Marcinko (WTA 74) ins Turnier ein.

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