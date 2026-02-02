  1. Privatkunden
WTA Abu Dhabi Waltert überrascht gegen einstige Top-Ten-Spielerin

SDA

2.2.2026 - 12:56

Simona Waltert überrascht mit dem Sieg gegen Daria Kasatkina
Simona Waltert überrascht mit dem Sieg gegen Daria Kasatkina
Keystone

Simona Waltert überrascht zum Auftakt des WTA-500-Turniers in Abu Dhabi. Die Bündnerin bezwingt die einstige Top-Ten-Spielerin Daria Kasatkina 7:6 (7:5), 3:6, 6:4.

Keystone-SDA

02.02.2026, 12:56

Waltert zeigte nach überstandener Qualifikation gegen die für Australien spielende Russin, vor drei Jahren die Nummer 8 der Welt und in der neuesten Weltrangliste auf Platz 62 zu finden, nicht nur ausgezeichnetes Tennis, sondern auch Kämpfer-Qualitäten. Den ersten Durchgang gewann sie, obwohl Kasatkina zum Satzgewinn aufschlagen konnte und im Tiebreak 4:1 geführt hatte. Danach liess sie sich weder von den fünf in Folge verlorenen Games im zweiten Satz noch vom Servicedurchbruch Kasatkinas zum 3:2 im dritten Satz vom Weg abbringen. Nach 2 Stunden und 45 Minuten hatte die Nummer 94 im Ranking einen ihrer bisher wertvollsten Siege unter Dach und Fach gebracht.

Das erste Duell zwischen Waltert und Kasatkina war der Vergleich zwischen zwei Erstrunden-Verliererinnen beim Australian Open. Walters Niederlage gegen die Weltrangenlisten-Vierte Amanda Anisimova aus den USA war vorhersehbar, wogegen das Ausscheiden von Kasatkina gegen die Qualifikantin Nikola Bartunkova unerwartet kam. Die junge Tschechin, die im Ranking nunmehr Platz 108 einnimmt, sorgte danach mit dem Sieg gegen Belinda Bencic für die noch grössere Überraschung.

Walterts nächste Gegnerin kündigt sich als noch grösserer Prüfstein an. Die Dänin Clara Tauson ist die Nummer 16 der Welt. Die beiden haben bisher einmal, vor längerer Zeit, gegeneinander gespielt. Vor fünf Jahren hatte Tauson im Final des ITF-Turniers in Altenkirchen in Rheinland-Pfalz nach drei Sätzen das bessere Ende für sich behalten.

Bencic, die sich in der neuesten Ausgabe der Weltrangliste um einen Platz auf Position 9 verbesserte, tritt in Abu Dhabi ebenfalls an. Als topgesetzte Spielerin greift sie nach einem Freilos in der 2. Runde ins Geschehen ein. Gegnerin ist die britische Qualifikantin Sonay Kartal, die Nummer 61 der Welt.

Videos aus dem Ressort

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Von Bajrami über Antunes bis zu Spycher. Das sind die bisher grössten Wintertransfers im nationalen Fussball.

12.01.2026

Tanja Frieden über ihren 50. Geburtstag: «Magisch, dass es gerade an der Olympia-Eröffnungsfeier ist»

Tanja Frieden über ihren 50. Geburtstag: «Magisch, dass es gerade an der Olympia-Eröffnungsfeier ist»

02.02.2026

Tanja Frieden: «In der Öffentlichkeit zu stehen, ist für viele Sportler ein Problem»

Tanja Frieden: «In der Öffentlichkeit zu stehen, ist für viele Sportler ein Problem»

02.02.2026

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Tanja Frieden über ihren 50. Geburtstag: «Magisch, dass es gerade an der Olympia-Eröffnungsfeier ist»

Tanja Frieden über ihren 50. Geburtstag: «Magisch, dass es gerade an der Olympia-Eröffnungsfeier ist»

Tanja Frieden: «In der Öffentlichkeit zu stehen, ist für viele Sportler ein Problem»

Tanja Frieden: «In der Öffentlichkeit zu stehen, ist für viele Sportler ein Problem»

Rekorde im Visier. Alcaraz: «Natürlich möchte ich der beste Tennisspieler aller Zeiten werden»

Rekorde im VisierAlcaraz: «Natürlich möchte ich der beste Tennisspieler aller Zeiten werden»

Jüngster Spieler mit Karriere-Grand-Slam. Alcaraz schlägt Djokovic in vier Sätzen und gewinnt erstmals die Australian Open

Jüngster Spieler mit Karriere-Grand-SlamAlcaraz schlägt Djokovic in vier Sätzen und gewinnt erstmals die Australian Open

Tennis. Jelena Rybakina – ruhig und undurchschaubar

TennisJelena Rybakina – ruhig und undurchschaubar