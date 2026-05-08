  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach grossem Kampf Waltert verpasst in Rom Prestigesieg

SDA

8.5.2026 - 21:12

Starke Leistung, schlechter Lohn: Simona Waltert.
Starke Leistung, schlechter Lohn: Simona Waltert.
Bild: Keystone

Simona Waltert verpasst beim WTA-1000-Turnier in Rom einen Exploit. Die Bündnerin unterliegt der höher eingestuften Hailey Baptiste nach grossem Kampf 7:6, 4:6, 4:6.

Keystone-SDA

08.05.2026, 21:12

08.05.2026, 21:17

Simona Waltert (WTA 91) stand beim Masters-1000-Turnier in der italienischen Metropole nahe am Einzug in die 3. Runde. Die Qualifikantin aus Chur forderte mit der Amerikanerin Hailey Baptiste eine sehr formstarke Spielerin.

Waltert wehrte im Tiebreak des ersten Satzes vier Satzbälle ab, ehe sie sich mit 11:9 durchsetzte. Auf den Verlust des zweiten Durchgangs reagierte sie gleich mit einer 4:1-Führung im Entscheidungssatz. Dann ging der 25-jährigen Bündnerin aber die Puste aus. Baptiste, die zuletzt in Miami die Viertel- und in Madrid sogar die Halbfinals erreicht hatte und als Nummer 25 der Welt so gut klassiert ist wie noch nie, gewann die letzten fünf Games und nach fast drei Stunden die Partie.

Meistgelesen

Firmen-Boss verschenkt 240 Millionen an Belegschaft − unter einer Bedingung
Fernduell mit Vaduz: Aarau liefert gegen Nyon Spektakel
Bonnie Tyler kämpft nach Not-OP am Darm im künstlichen Koma
Jetzt gerät die Mittelschicht finanziell unter Druck – ab diesem Lohn gehörst du dazu
Trumps Feldzug gegen Schweizer Pharmaindustrie fordert erstes Opfer

Videos aus dem Ressort

Schwing-Star Lüscher lässt tief blicken

Schwing-Star Lüscher lässt tief blicken

Sinisha Lüscher zählt zur neuen Generation an der Spitze des Schwingsports. Sein Weg dorthin war kein gradeliniger – er führte über Ausgrenzungen und einen unerschütterlichen Willen.

28.04.2026

Freiburger Ekstase: Party und Platzsturm nach Finaleinzug

Freiburger Ekstase: Party und Platzsturm nach Finaleinzug

08.05.2026

Manzambi: «Sehr schön, dass ich einen Final erleben darf»

Manzambi: «Sehr schön, dass ich einen Final erleben darf»

08.05.2026

Schwing-Star Lüscher lässt tief blicken

Schwing-Star Lüscher lässt tief blicken

Freiburger Ekstase: Party und Platzsturm nach Finaleinzug

Freiburger Ekstase: Party und Platzsturm nach Finaleinzug

Manzambi: «Sehr schön, dass ich einen Final erleben darf»

Manzambi: «Sehr schön, dass ich einen Final erleben darf»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Comeback missglückt. Novak Djokovic scheitert in Rom gleich zum Auftakt

Comeback missglücktNovak Djokovic scheitert in Rom gleich zum Auftakt

Starke Qualifikantin. Simona Waltert setzt in Rom ein Ausrufezeichen

Starke QualifikantinSimona Waltert setzt in Rom ein Ausrufezeichen

WTA-Turnier in Rom. Klarer Start-Sieg für Viktorija Golubic

WTA-Turnier in RomKlarer Start-Sieg für Viktorija Golubic