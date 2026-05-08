Starke Leistung, schlechter Lohn: Simona Waltert. Bild: Keystone

Simona Waltert verpasst beim WTA-1000-Turnier in Rom einen Exploit. Die Bündnerin unterliegt der höher eingestuften Hailey Baptiste nach grossem Kampf 7:6, 4:6, 4:6.

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Simona Waltert (WTA 91) stand beim Masters-1000-Turnier in der italienischen Metropole nahe am Einzug in die 3. Runde. Die Qualifikantin aus Chur forderte mit der Amerikanerin Hailey Baptiste eine sehr formstarke Spielerin.

Waltert wehrte im Tiebreak des ersten Satzes vier Satzbälle ab, ehe sie sich mit 11:9 durchsetzte. Auf den Verlust des zweiten Durchgangs reagierte sie gleich mit einer 4:1-Führung im Entscheidungssatz. Dann ging der 25-jährigen Bündnerin aber die Puste aus. Baptiste, die zuletzt in Miami die Viertel- und in Madrid sogar die Halbfinals erreicht hatte und als Nummer 25 der Welt so gut klassiert ist wie noch nie, gewann die letzten fünf Games und nach fast drei Stunden die Partie.