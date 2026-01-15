  1. Privatkunden
Auslosung in Melbourne Wawrinka spielt bei seinem letzten Australian Open gegen Djere

SDA

15.1.2026 - 06:13

Happiges Startlos für Simona Waltert am Australian Open: Die Bündnerin trifft in der 1. Runde auf Weltnummer 4 Amanda Anisimova. Stan Wawrinka bekommt es bei seinem Abschied mit Laslo Djere zu tun.

Keystone-SDA

15.01.2026, 06:13

15.01.2026, 06:52

Der von einer Wildcard profitierende Stan Wawrinka (ATP 139) ist der einzige Schweizer im Hauptfeld des Australian Open – und er darf mit der Auslosung zufrieden sein. Bei seinem letzten Auftritt als Profi in Australien trifft der 40-jährige Waadtländer in der Startrunde auf den Serben Laslo Djere (ATP 91).

Der Champion von 2014 hat zwei von drei Duellen gegen Djere gewonnen, das letzte vor gut einem Jahr in dessen Heimat Belgrad aber verloren. Dennoch darf sich Wawrinka nach den starken Leistungen vergangene Woche am United Cup eine Chance ausrechnen. In der 2. Runde könnte mit der Nummer 17 Jiri Lehecka aus Tschechien der erste gesetzte Spieler warten.

Heinz Günthardt. «Stans Rückhand ist geschichtsträchtig»

Heinz Günthardt«Stans Rückhand ist geschichtsträchtig»

Weniger Glück hatte Simona Waltert (WTA 86) bei der Auslosung. Nachdem sie sich 2023 je einmal für das French Open und Wimbledon qualifiziert hatte, steht sie erstmals direkt im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers. Gegen Amanda Anisimova, im letzten Jahr Finalistin in Wimbledon und am US Open, wird die 25-jährige Bündnerin einen schweren Stand haben.

Bencic startet gegen Boulter

Für Belinda Bencic, als Nummer 10 erstmals seit der Geburt ihrer Tochter wieder in den Top Ten, geht es gegen die Britin Katie Boulter (WTA 113) los. Das einzige Duell hat Bencic 2022 für sich entschieden. Erste gesetzte Gegnerin der Ostschweizerin ist nach Papierform Elise Mertens (Nummer 21) in der 3. Runde, die sie zuletzt am United Cup nach grossem Kampf bezwang, im Achtelfinal würde wohl die aufschlagstarke Jelena Rybakina (Nummer 5) warten.

Bereits in der 2. Runde auf Rybakina treffen könnte Viktorija Golubic (WTA 81). Dafür müsste sie sich auf jeden Fall zum Auftakt gegen die Französin Varvara Gracheva (WTA 74) durchsetzen, der sie im letzten Jahr in Eastbourne auf Rasen unterlag.

Jannik Sinner nimmt seine Titelverteidigung gegen den Franzosen Hugo Gaston (ATP 94) in Angriff, die Weltnummer 1 Carlos Alcaraz gegen den Australier Adam Walton (ATP 79). Der zehnfache Champion Novak Djokovic wurde in die Tableauhälfte von Sinner gelost, der Vorjahresfinalist Alexander Zverev ist der mögliche Halbfinalgegner von Alcaraz.

Günthardt: «Stans Rückhand ist geschichtsträchtig»

Günthardt: «Stans Rückhand ist geschichtsträchtig»

Heinz Günthardt ordnet ein, was er sich von Stan Wawrinkas Abschieds-Jahr erhofft.

09.01.2026

Videos aus dem Ressort

Odermatt: «Es ist schade, wenn man traditionelle Streckenabschnitte verändert»

Odermatt: «Es ist schade, wenn man traditionelle Streckenabschnitte verändert»

14.01.2026

Von Allmen: «Heimrennen sind schön, können aber auch viel Energie kosten»

Von Allmen: «Heimrennen sind schön, können aber auch viel Energie kosten»

14.01.2026

Hintermann: «Ich denke nicht ans Olympia-Ticket»

Hintermann: «Ich denke nicht ans Olympia-Ticket»

14.01.2026

Odermatt: «Es ist schade, wenn man traditionelle Streckenabschnitte verändert»

Odermatt: «Es ist schade, wenn man traditionelle Streckenabschnitte verändert»

Von Allmen: «Heimrennen sind schön, können aber auch viel Energie kosten»

Von Allmen: «Heimrennen sind schön, können aber auch viel Energie kosten»

Hintermann: «Ich denke nicht ans Olympia-Ticket»

Hintermann: «Ich denke nicht ans Olympia-Ticket»

