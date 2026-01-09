  1. Privatkunden
Wildcard für Australian Open Stan Wawrinka darf noch einmal in Melbourne aufschlagen

SDA

9.1.2026 - 06:21

Stan Wawrinka bestreitet mit der Schweiz derzeit den United Cup in Australien
Stan Wawrinka bestreitet mit der Schweiz derzeit den United Cup in Australien
Keystone

Stan Wawrinka tritt in seiner finalen Saison nochmals am Australian Open an. Der Ende Jahr zurücktretende Romand erhält von den Organisatoren des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres eine Wildcard.

Keystone-SDA

09.01.2026, 06:21

09.01.2026, 07:19

Wawrinka gewann 2014 in Melbourne seinen ersten von drei Major-Titeln, in einer Saison, in der er bis auf Platz 3 der Weltrangliste vorstiess.

Für den 40-jährigen Waadtländer, aktuell die Nummer 156 im Ranking, wird es die 20. Teilnahme am «Happy Slam», an dem er zwei weitere Male die Halbfinals erreichte.

«Zu Beginn meines letzten Jahres auf der Tour noch einmal an den Australian Open spielen zu dürfen, bedeutet mir sehr viel», sagte Wawrinka zur Einladung, die vorwiegend an einheimische Spieler geht.

