  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Abschiedstour Wawrinka erhält Wildcard für das French Open

SDA

12.5.2026 - 15:40

Stan Wawrinka schafft es mit Wildcard direkt ins Haupttableau des French Opens.
Stan Wawrinka schafft es mit Wildcard direkt ins Haupttableau des French Opens.
Bild: Keystone

Stan Wawrinka steht bei seinem letzten French Open direkt im Hauptfeld.

Keystone-SDA

12.05.2026, 15:40

12.05.2026, 15:49

Der 41-jährige Waadtländer erhielt für das am 24. Mai beginnende zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres, das er 2015 für sich entschieden hatte, eine Wildcard. Dies gaben die Organisatoren bekannt.

Wawrinka ist neben Amerikanern und Australiern, die durch eine Abmachung zwischen den jeweiligen Tennisverbänden und Major-Organisatoren eine Einladung für das Frauen- und Männer-Tableau zugute haben, der einzige nichtfranzösische Spieler, der eine Wildcard erhalten hat. Der französische Tennisverband vergab insgesamt 16 Einladungen für das Hauptfeld.

Als Nummer 125 der Welt hätte der Ende Jahr zurücktretende Wawrinka über die Qualifikation gehen müssen.

Diese Youngsters hat Günthardt 2026 auf dem Zettel

Diese Youngsters hat Günthardt 2026 auf dem Zettel

Wer gewinnt die Grand Slams? Wo liegt das Potenzial der Schweizer und welche Jungen könnten die Grossen ärgern. Heinz Günthardt wagt für blue Sport einen Blick in die Kristall-Kugel.

12.01.2026

Meistgelesen

Zwei grosse Krankenkassen fallen bei Schweizern durch
Horror-Unfall in Fischingen TG – Töffflenker bohrt sich in Bauch des Fahrers
Helikopter-Pilot fliegt zweimal unter Brücke durch – Gericht greift durch
So löst die Liga das Barrage-Problem mit GC
Mann brutal zusammengeschlagen – diesen Verdächtigen sucht die Polizei

Videos aus dem Ressort

Okafor: «Wenn man hart arbeitet, kann man sich auch mal was gönnen»

Okafor: «Wenn man hart arbeitet, kann man sich auch mal was gönnen»

Nach einem gescheiterten Wechsel zu RB Leipzig hagelte es für Noah Okafor wegen eines «Protz-Auftritts» Kritik. Der Stürmer wehrte sich öffentlich mit klaren Worten. Im Gespräch mit blue Sport blickt er gemeinsam mit seinen Brüdern zurück.

12.05.2026

Noah Okafor spricht über seine Probleme in der Nati

Noah Okafor spricht über seine Probleme in der Nati

Nach seiner Aussprache mit Murat Yakin ist Noah Okafor wieder ein Hoffnungsträger für die Schweizer Nati. Mit blue Sport gesteht der formstarke Stürmer seine Fehler ein.

12.05.2026

Suri: «Das Schweizer WM-Kader hat unglaubliche Qualität und sehr viel Potenzial»

Suri: «Das Schweizer WM-Kader hat unglaubliche Qualität und sehr viel Potenzial»

12.05.2026

Okafor: «Wenn man hart arbeitet, kann man sich auch mal was gönnen»

Okafor: «Wenn man hart arbeitet, kann man sich auch mal was gönnen»

Noah Okafor spricht über seine Probleme in der Nati

Noah Okafor spricht über seine Probleme in der Nati

Suri: «Das Schweizer WM-Kader hat unglaubliche Qualität und sehr viel Potenzial»

Suri: «Das Schweizer WM-Kader hat unglaubliche Qualität und sehr viel Potenzial»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Sportwetter machen Ärger. «Geisteskranke Idioten!» – Tennis-Profi Siegemund schäumt vor Wut

Sportwetter machen Ärger«Geisteskranke Idioten!» – Tennis-Profi Siegemund schäumt vor Wut

Letzte Schweizerin out. Auch Masarova in Rom ausgeschieden

Letzte Schweizerin outAuch Masarova in Rom ausgeschieden

WTA Rom. Viktorija Golubic scheitert in der 3. Runde an Mirra Andrejewa

WTA RomViktorija Golubic scheitert in der 3. Runde an Mirra Andrejewa